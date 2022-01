NYSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (27.01.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) charttechnisch unter die Lupe.Seit 2014 durchlaufe die Yamana Gold-Aktie einen übergeordneten Bodenbildungsprozess. Im Verlauf dieser unteren Umkehrphase gönne sich der Minentitel seit dem Verlaufshoch vom August 2020 bei 7,02 USD allerdings eine Verschnaufpause in Form einer klassischen Flagge. Die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 4,44 USD) harmoniere dabei bestens mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 4,33 USD). Mit anderen Worten: Gelinge der Spurt über diesen Kreuzwiderstand, entstehe dank der Auflösung der o. g. Korrekturflagge ein neues Investmentkaufsignal. Rückenwind komme aktuell von diversen Indikatoren. Während der MACD mit einem neuen Kaufsignal aufwarten könne, möchten die Analysten bei der Relativen Stärke (Levy) die zuvor ausgeprägte positive Divergenz betonen. Im Erfolgsfall markiere das Hoch vom Juni 2021 bei 5,44 USD ein erstes Etappenziel. Eine abgeschlossene Konsolidierungsformation lasse langfristig aber sogar auf ein Wiedersehen mit dem o. g. Mehrjahreshoch bei 7,02 USD hoffen. Dann dürfte auch das Thema "große Bodenbildung" noch viel intensiver diskutiert werden. Aber Anleger sollten an dieser Stelle Schritt für Schritt vorgehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link TSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:5,27 CAD -3,83% (26.01.2022, 22:00)Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:3,679 EUR -0,94% (27.01.2022, 08:34)