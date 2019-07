Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

2,23 Euro -1,19% (09.07.2019, 14:42)



NYSE Euronext-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

2,53 USD +/- 0,00% (09.07.2019, 15:25, vorbörslich)



ISIN Yamana Gold-Aktie:

CA98462Y1007



WKN Yamana Gold-Aktie:

357818



Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:

RNY



NYSE Euronext-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:

AUY



Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (09.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von Analyst Steven Green von TD Securities:Steven Green, Aktienanalyst von TD Securities, empfiehlt die Aktien des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: AUY) laut einer Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf.Die Analysten von TD Securities haben eine Überarbeitung des Bewertungsmodells für Yamana Gold Inc. vorgenommen.Analyst Steven Green passt das Kursziel für die Yamana Gold-Aktie von 4,25 auf 3,50 USD nach unten an. Aufgrund der inzwischen niedrigen Risiken und der verbesserten bilanziellen Lage sei der Titel ein Investment wert.In ihrer Yamana Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von TD Securities den Titel unverändert mit "buy" ein.Börsenplätze Yamana Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:2,24 Euro -0,75% (09.07.2019, 14:42)