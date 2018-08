Stuttgart-Aktienkurs YY-Aktie:

63,42 Euro -3,75% (15.08.2018, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs YY-Aktie:

62,88 EUR -5,66% (15.08.2018, 14:55)



NASDAQ-Aktienkurs YY-Aktie:

71,70 USD -5,21% (15.08.2018, 15:19, vorbörslich)



ISIN YY-Aktie:

US98426T1060



WKN YY-Aktie:

A1J6W3



Ticker-Symbol YY-Aktie Deutschland:

0YYA



NASDAQ Ticker-Symbol YY-Aktie:

YY



Kurzprofil YY Inc.



YY Inc. (ISIN: US98426T1060, WKN: A1J6W3, Ticker-Symbol: 0YYA, NASDAQ-Symbol: YY) ist eine Social Media-Plattform, die Benutzern in Echtzeit-Online-Gruppenaktivitäten durch Sprache, Video und Text auf PCs und mobilen Geräten anspricht. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören YY IVAS und andere, Huya Broadcasting und 100 Education. YY ermöglicht es Benutzern, Gruppen unterschiedlicher Größe zu erstellen und zu organisieren, um eine Reihe von Online-Aktivitäten zu entdecken und daran teilzunehmen, darunter Musikshows, Online-Spiele, Dating-Shows, Live-Spielübertragungen und E-Learning.

(15.08.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - YY-Aktienanalyse der Analystin Fawne Jiang von Benchmark Company:Fawne Jiang, Aktienanalystin von Benchmark Company, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von YY Inc. (ISIN: US98426T1060, WKN: A1J6W3, Ticker-Symbol: 0YYA, NASDAQ-Symbol: YY) weiterhin zu kaufen.Die Quartalszahlen von YY Inc. seien solide ausgefallen. Die Planungen für das dritte Quartal würden aber wegen der Schwäche von YY Live nicht ganz an die Konsensprognosen heranreichen.Die Analysten von Benchmark Company rechnen mit weiteren Investitionen in Huya und mit einem möglichen Anstieg der Kosten für Inhalte. In den kommenden Margen könnten daher die Margen belastet werden.Analystin Fawne Jiang sieht die YY-Aktie für langfristig orientierte Anleger als Value Play an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze YY-Aktie: