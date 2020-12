NYSE-Aktienkurs Xpeng-Aktie:

44,31 USD -1,09% (11.12.2020, 22:10)



ISIN Xpeng-Aktie:

US98422D1054



WKN Xpeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Ticker-Symbol Xpeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil Xpeng Inc.:



Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (13.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xpeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Nachdem die Xpeng-Aktie in den vergangenen Handelstagen wegen einer Kapitalerhöhung unter Druck geraten sei, habe sie am Freitag deutlich zulegen können. Damit dürfte das Papier des chinesischen Unternehmens wieder den Weg nach oben einschlagen. Zumindest ein entscheidendes Hindernis gebe es aus charttechnischer Sicht allerdings noch. Gegenüber dem Tiefstand bei 42,84 USF habe die Xpeng-Aktie mittlerweile wieder um rund 7% zugelegt und nehme nun den Widerstand bei 48,50 USD ins Visier. Gelinge es, diesen nachhaltig zu überwinden, dürften die Xpeng-Aktie aus dem seit Mitte November andauernden Abwärtstrend ausbrechen und Anlauf auf die 55-USD-Marke nehmen. Nach unten würden derweil die Unterstützung bei 42 USD und die 50-Tage-Linie bei 35,10 USD absichern.Durch die Ausgabe von rund 80 Mio. neuen Aktien habe sich der Elektroautobauer gut 2 Mrd. USD einsammeln können. Mit dem frischen Kapital verschaffe sich Xpeng weiteren Freiraum. Aus Sicht des "Aktionärs" sei der Konkurrent Nio derzeit jedoch die bessere Wahl: Die Nio-Aktie habe zuletzt eine relative Stärke im Vergleich zur Konkurrenz demonstriert und sehe charttechnisch interessant aus, da der Abwärtsdruck in den vergangenen Wochen im Vergleich zur vorangegangenen Aufwärtsbewegung nicht erwähnenswert sei, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2020)Börsenplätze Xpeng-Aktie: