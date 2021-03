Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

24,45 HKD -3,74% (05.03.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Deutschland Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (05.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol Deutschland: 3CP, Hongkong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Nachdem sich Xiaomi zuletzt bereits im indischen Smartphone-Markt an die Spitze habe setzen können und im russischen Onlinehandel zur Nummer eins aufgestiegen sei, gebe es nun die nächste Erfolgsnachricht: Während Huawei aufgrund von US-Sanktionen schwächele und im vierten Quartal aus den Top fünf gefallen sei, habe sich Xiaomi in Lateinamerika erstmals auf die dritte Position vorgeschoben. Xiaomis Marktanteil sei in der Region laut Counterpoint Research von 4,4 auf 6,7% gestiegen. An der Spitze lägen mit Abstand Samsung (36,9%) und Motorola (18,4%).Die Xiaomi-Aktie sei immer noch recht ambitioniert bewertet und könne sich trotz der guten Nachrichten bislang nicht aus dem Abwärtsstrudel befreien. Dieser sei neben dem Kaufeverbot für US-Anleger auch der allgemeinen Korrektur bei Tech-Werten geschuldet. Aus charttechnischer Sicht sei derzeit jedes kurzzeitige Plus nur als Gegenbewegung innerhalb der laufenden Korrektur zu werten. "Der Aktionär" bleibe daher an der Seitenlinie, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,6495 EUR +0,93% (05.03.2021, 13:08)