Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,66 EUR +6,04% (04.09.2020, 13:18)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (04.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Anbieters Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Xiaomi habe im Rahmen einer Finanzierungsrunde in das chinesische Start-up Dreame investiert und diversifiziere auf diesem Weg das Produktportfolio weiter. Die Aktie stemme sich derweil gegen den schwachen Branchentrend und lege am Freitag deutlich zu.Dreame mit Sitz in Peking stelle u.a. High-End-Staubsauger und -Haarföhne her und vertreibe diese sowohl unter eigenem Namen, als auch unter dem Label von Xiaomi. Die Produkte seien an den Stil der Geräte von Dyson angelehnt, dabei aber deutlich günstiger als die des britischen Konkurrenten.Insgesamt habe Dreame umgerechnet fast 15 Mio. Dollar bei Xiaomi und weiteren Investoren eingesammelt. Mit dem frischen Kapital aus der Finanzierungsrunde wolle das Unternehmen u.a. die globale Expansion nach Europa und Nordamerika vorantreiben und in Forschung und Entwicklung investieren.Investierte Anleger bleiben bei der Xiaomi-Aktie dabei und lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2020)