Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,5975 Euro -6,90% (03.09.2020, 16:02)



Hong Kong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

HKD 23,90 -7,00% (03.09.2020)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (03.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Inoffizielle Daten von großen europäischen Vergleichsportalen würden zeigen, dass auch im August immer mehr Kunden statt Huawei alternative Smartphone-Marken wie Xiaomi kaufen würden. Und die Lage für den chinesischen Marktführer Huawei (50% Marktanteil) spitze sich zu. Ab 15. September dürften die Chinesen auf Druck von Trump keine Kirin-Chips für Android-Anwendungen mehr herstellen.KGI-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo zufolge drohe Huawei daher ein wahrer Super-Gau. Im besten Fall werde man zwar mit alternativen Komponenten seine Smartphones weiterproduzieren können, doch ein Verlust von weiteren Marktanteilen sei selbst dann nicht abzuwenden. Ebenfalls ein mögliches Szenario sei, dass sich Huawei komplett aus dem Smartphonemarkt zurückziehe. Dann würden Rivalen wie Apple aber eben auch Xiaomi stark profitieren. Selbst ohne diese Schwäche des Hauptrivalen sei es Xiaomi in den letzten Jahren bereits gelungen, seinen Weltmarktanteil zu verdoppeln, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2020)Börsenplätze Xiaomi-Aktie: