Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,8818 EUR -0,40% (04.02.2022, 17:57)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

16,58 HKD +1,10% (04.02.2022)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (04.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Auch am Freitag bleibe der Kurs der Xiaomi-Aktie eher unter Druck. Unterdessen habe Caixin, ein renommiertes Nachrichtenportal aus China, gestern über den Rücktritt eines hochrangigen Mitglieds aus dem Management des Technik-Herstellers berichtet. Das dürfte der Stimmung bei Anlegern nicht zuträglich sein. Xiaomi habe allerdings schon beschwichtigt.Nach nur zwei Jahren hat Xiaomis Vizepräsident und Hauptgeschäftsführer der Smartphone-Abteilung, Chang Cheng, das Unternehmen verlassen. Demnach übernehme übergangsweise laut einem internen Memo nun erst mal der Chef der Abteilung, Zeng Xuezhong. Xiaomi habe erklärt, das Unternehmen verstehe und respektiere die Wünsche Chang Chengs. Der Abgang werde "keine Auswirkungen auf den normalen Betrieb" des Smartphone-Geschäfts haben.Der Rücktritt sollte für Xiaomi zu verkraften sein. Trotzdem sei die Woche aus Sicht von Xiaomi-Anlegern wenig positiv verlaufen. Nach einer Zwischenerholung notiert der Kurs wieder auf dem Niveau vom Montag. Demnach bleibe es dabei, dass die Xiaomi-Aktie kein Kauf sei, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2022)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: