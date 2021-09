Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,5745 EUR +1,76% (22.09.2021, 18:33)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

23,10 HKD +1,32% (21.09.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (22.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während die Xiaomi-Aktie in einer ausgeprägten Seitwärtsphase stecke, würden die Xiaomi-Mitarbeiter nach Großem streben - auch bei eher spaßigen Projekten. In Indien habe das regionale Team des chinesischen Technikherstellers inzwischen seinen sechsten Weltrekord aufgestellt. Dabei sei auch an die Kinder gedacht worden.Zum Wochenauftakt hätten Xiaomi-Mitarbeiter in Indien Notizbücher zu einer Reihe von 4.927 Fuß (etwa 1,5 Kilometer) zusammengefügt. Weltrekord! Die Bücher seien anschließend an bedürftige Schulkinder gespendet worden.Es sei ein Teil von Xiaomis Mission, zu einer besseren Welt beizutragen, habe das Unternehmen in einer Mitteilung zur Aktion erklärt. Dazu gehöre auch der Zugang zu Bildung. Außerdem wolle Xiaomi "Freundschaft mit den Nutzern schließen und das coolste Unternehmen in den Herzen der Nutzer sein".Vergangenes Jahr habe das Xiaomi-Team in Indien bereits die größte Öllampe der Welt konstruiert. Vor drei Jahren sei das größte LED-Logo gebastelt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: