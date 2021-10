Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Durchatmen: Die allgemeine Erholung bei China-Aktien in dieser Handelswoche habe auch dazu beigetragen, dass bei der Xiaomi-Aktie der ganz große Absturz aus einer breiten Seitwärtsphase ausgeblieben sei. Zudem gebe es eine positive Nachricht zum operativen Geschäft des chinesischen Technik-Herstellers.Xiaomi habe im dritten Quartal Samsung und Apple überholt und in Mittel- und Osteuropa die Krone unter den 5G-Smartphone-Anbietern übernommen. Das habe Strategy Analytics diese Woche berichtet. Demnach habe Xiaomi mit 41,8% Marktanteil vor Apple (26%) und Samsung (11,5%). Strategy Analytics prophezeie, dass Xiaomi seine Führung in Mittel- und Osteuropa behaupten und auch im kommenden Jahr vorn liegen werde.Xiaomi punkte erneut durch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Der positive Trend beim operativen Geschäft sei intakt. Charttechnisch sei zumindest der endgültige Fall aus einer ausgedehnten Seitwärtsphase verhindert worden. Vorerst würden China-Aktien mit Tech- und Internetbezug aber nur etwas für Mutige bleiben, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,385 EUR +0,06% (08.10.2021, 16:55)