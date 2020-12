Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,7025 EUR -0,46% (04.12.2020, 16:14)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

25,35 +0,20% (04.12.2020)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (04.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Seit Jahresbeginn habe sich die Xiaomi-Aktie mehr als verdoppelt und erst vor Kurzem ein neues Rekordhoch erreicht. Nach dem jüngsten Rücksetzer werde es bei dem Anbieter von kostengünstigen Fitnessarmbändern, Smartphones und Saugrobotern wieder richtig spannend. So könnte es jetzt für die Xiaomi-Aktie weitergehen.Nach dem steilen Höhenflug seit Jahresbeginn habe das Papier am 1. September ein neues Allzeithoch bei 2,94 Euro markiert. Von dort aus habe der Wert stark zurückgesetzt und sei innerhalb von vier Wochen bis an die 50-Tage-Linie gefallen, die bei 2,10 Euro verlaufen sei. In den darauffolgenden sechs Wochen sei der Kurs um diese Durchschnittslinie geschwankt und habe sich kontinueirlich nach oben gekämpft.Mitte November habe der Kursanstieg an Dynamik gewonnen und die Xiaomi-Aktie habe ein neues Rekordhoch bei 3,17 Euro erreicht. Zuletzt habe der überhitzte Wert erneut korrigiert, habe dabei jedoch erfolgreich die Trendlinie bei 2,56 Euro getestet. Auch die Indikatorwerte seien damit nicht mehr im überhitzen Bereich. Die Ampel für eine weitere Aufwärtsbewegung stehe damit wieder auf grün. Aus charttechnischer Sicht wäre ein starker Anstieg bis an die 3-Euro-Marke recht wahrscheinlich. Sollte der Kurs allerdings unter die Trendlinie rutschen, sei ein Einstieg vorerst zu verwerfen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Börsenplätze Xiaomi-Aktie: