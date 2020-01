Laut Angaben informierter Personen dürfte sich Xerox (ISIN: US98421M1062, WKN: A2PPE1, Ticker-Symbol: XER2) die Finanzierung für die geplante Übernahme des PC- und Druckerherstellers HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) gesichert haben. Geboten worden seien USD 33 Mrd., wobei HP das Angebot als zu gering abgelehnt habe. Während Xerox-Papiere 1,5% nachgegeben hätten, seien die HP-Aktien um 0,4% gestiegen.



Der Flugzeughersteller Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) erwäge, neue Schulden aufzunehmen, unter anderem um Entschädigungskosten für die Hinterbliebenen der Flugzeugabstürze zu begleichen. Vergangene Woche habe Boeing angekündigt, die Produktion der 737 Max ab Januar 2020 auszusetzen. Nach anfänglichen Verlusten sei die Aktie jedoch mit einem Plus von 0,3% aus dem Handel gegangen.



US-Automobilhersteller Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) habe im vierten Quartal 1,3% weniger Fahrzeuge ausgeliefert, was gestern die Aktie 0,5% tiefer habe schließen lassen. (07.01.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Besonders nachgefragt an der Börse waren gestern vor allen US-Technologieriesen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) habe 0,8% zulegen können, während Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) 1,5% höher geschlossen habe. Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) habe mit einem Plus von 2,7% ein neues Rekordhoch erreichen können.