Tradegate-Aktienkurs Xcel Energy-Aktie:

57,64 EUR +0,66% (27.08.2019, 08:40)



ISIN Xcel Energy-Aktie:

US98389B1008



WKN Xcel Energy-Aktie:

855009



Ticker-Symbol Xcel Energy-Aktie:

NRN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Xcel Energy-Aktie:

XEL



Kurzprofil Xcel Energy:



Xcel Energy Inc. (ISIN: US98389B1008, WKN: 855009, Ticker-Symbol: NRN, NASDAQ OTC-Symbol: XEL) ein US-Energiekonzern, der in der Energieerzeugung, -versorgung und der Konstruktion von Elektrizitätswerken tätig ist. Die Unternehmensgruppe setzt sich aus sechs Versorgungsbetrieben und diversen Tochtergesellschaften zusammen, die in zwölf US-Bundesstaaten ihre Kunden mit Elektrizität und Erdgas versorgen. (27.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Xcel Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xcel Energy (ISIN: US98389B1008, WKN: 855009, Ticker-Symbol: NRN, NASDAQ OTC-Symbol: XEL) charttechnisch unter die Lupe.Einer der Lieblingsansätze der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt kombiniere eine hohe Relative Stärke (Levy) mit dem Ausbruch aus einer charttechnischen Konsolidierungsformation. Während das Kriterium "RSL" ein Engagement in Trendrichtung gewährleiste, signalisiere ein Formationsausbruch, dass der entsprechende Trend wieder Fahrt aufnehme. Genau das sei die derzeitige Ausgangslage bei der Aktie von Xcel Energy. Als Sahnehäubchen sorge der Ausbruch aus der Tradingrange im Bereich der 60-USD-Marke für ein neues Allzeithoch, womit eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt entstehe. In der Summe lägen also starke Signale für eine Fortsetzung des seit dem Jahr 2018 bestehenden Aufwärtstrends vor. Das Anschlusspotenzial aus der beschriebenen Schiebezone lasse sich auf rund 3 USD taxieren, was zu einem Kursziel von 65 USD führe. Jenseits dieser Marke definiere die 261,8%-Fibonacci-Projektion der Verschnaufpause von Mitte Juli bis Anfang August (67,35 USD) das nächste Anlaufziel. Eine enge Absicherung auf Basis der alten Ausbruchsmarken bei rund 62 USD sorge gleichzeitig für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link NASDAQ-Aktienkurs Xcel Energy-Aktie:63,54 EUR +1,75% (26.08.2019, 22:00)