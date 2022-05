Börsenplätze XPeng-Aktie:



NYSE-Aktienkurs XPeng-Aktie:

24,49 USD -0,49% (02.05.2022, 15:39)



ISIN XPeng-Aktie:

US98422D1054



WKN XPeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Symbol XPeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil XPeng Inc.:



XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (02.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - XPeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von XPeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Infolge der zunehmenden Corona-Ausbrüche habe die chinesische Regierung in vielen Städten Lockdowns verhängt. Deshalb hätten viele Unternehmen die Produktion einstellen müssen - es sei zu Lieferkettenproblemen gekommen. Neben den chinesischen Elektroauto-Startups habe es unter anderem auch Marktführer Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) getroffen.Die Auslieferungen bei Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB) seien im April um 49 Prozent auf 5.074 Einheiten gesunken. Lieferkettenprobleme hätten für fünf Tage für ein Zurückfahren der Produktion gesorgt. Mit 4.176 ausgelieferten Autos habe Li Auto (ISIN: US50202M1027, WKN: A2P93Z) im April 62 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vormonat verkauft. Am besten weggesteckt habe die Lieferkettenprobleme XPeng. Grund? Der Autobauer setze auf eine große Anzahl an Zulieferern. Allerdings habe auch XPeng mit 9.002 Autos 42 Prozent weniger als im März ausgeliefert. Hart von dem Lockdown in Shanghai sei auch Tesla getroffen worden, während des dreiwöchigen Produktionsstopps, hätten circa 50.000 Einheiten gebaut werden können.Die Coronapolitik in China schade vielen Unternehmen und ein Ende der harten Vorgehensweise im Umgang mit dem Virus sei nicht in Sicht. Auch mögliche Delistings chinesischer Aktien in den USA würden, trotz der Entspannung zuletzt, ein Risiko darstellen. Aufgrund der hohen Bewertung eigne sich die Nio-Aktie trotz guter Wachstumsperspektiven nur für spekulative Anleger. Die ebenfalls teure XPeng-Aktie ist interessant und sollte auf der Watchlist nicht fehlen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link