XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

19,06 EUR 0,00% (13.08.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

19,12 EUR +0,31% (13.08.2018, 17:18)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) ist "Der Vorsorge-Spezialist" für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung.



Im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, verbindet der börsennotierte Konzern mit Sitz in Stuttgart die Geschäftsfelder BausparBank und Versicherung als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Die rund sechs Millionen Kunden der W&W-Gruppe schätzen die Service-Qualität, die Kompetenz und die Kundennähe des Vorsorge-Spezialisten, für den rund 13.000 Menschen arbeiten.



Dank eines weiten Netzes aus Kooperations- und Partnervertrieben sowie Makler- und Direkt-Aktivitäten kann die W&W-Gruppe mehr als 40 Millionen Menschen in Deutschland erreichen. Die W&W-Gruppe setzt auch künftig auf Wachstum und hat sich bereits heute als größter unabhängiger und kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs etabliert. (13.08.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Analyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Im ersten Halbjahr 2018 sei der Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 25% auf 116 Mio. EUR zurückgegangen (LBBWe im Gesamtjahr 2018: 219 Mio. EUR). Das Ergebnis sei im Segment BausparBank um 9% auf 30 Mio. EUR geklettert, aber in der Schaden- & Unfallversicherung um 33% auf 62 Mio. EUR und in der Personen-Sparte um 10% auf 15 Mio. EUR gesunken. Die Qualität des Ergebnisses war unseres Erachtens durch die Umstellung der Bilanzierung der Kapitalanlagen (von IAS 39 zu IFRS 9) erneut kaum zu beurteilen, so die Analysten der LBBW.In jedem Fall habe das Ergebnis im Schaden- & Unfallgeschäft unter deutlich höheren Elementarschäden gelitten, sodass sich die Combined Ratio (Verhältnis von Schaden- & Verwaltungsaufwand zu Prämien) von 86,2% auf 90,2% verschlechtert habe, obwohl sich die Kostenquote nach Rechnung der Analysten der LBBW verbessert habe. Erfreulich hätten sich die Neugeschäftsvolumina entwickelt: In der Personenversicherung seien sie um 3% gestiegen, in der Baufinanzierung im Konzern um 4% und im Fremdgeschäft sogar um 12%, während das Bauspargeschäft brutto um 4% und netto um 9% nachgegeben habe.Das Management erwarte im Gesamtjahr 2018 nach wie vor einen Jahresüberschuss zwischen 200 Mio. EUR und dem Vorjahresniveau (257 Mio. EUR). Während im Segment BausparBank nur noch eine moderate Verbesserung gegenüber dem Vorjahr avisiert werde, werde im Komposit-Segment kein so deutlicher Ergebnisrückgang mehr erwartet.Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, empfiehlt den Wüstenrot & Württembergische-Titel daher unverändert zum Kauf. Das Kursziel liege nach wie vor bei 23 EUR. (Analyse vom 13.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie: