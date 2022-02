Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 23,00 Euro für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie. (Analyse vom 04.02.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

19,32 EUR -0,82% (04.02.2022, 15:57)



XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

19,30 EUR -1,43% (04.02.2022, 15:56)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (04.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) weiterhin zu kaufen.W&W habe am Montag bekannt gegeben, dass der Konzernüberschuss des Geschäftsjahres 2021 voraussichtlich über der bereits im Juni erhöhten Zielspanne liege.Anfang 2021 habe W&W aufgrund der Unsicherheiten infolge der" Corona-Krise" noch keine Zielgröße für den Jahresüberschuss kommuniziert. Im Zuge des Q1-Berichts habe sich der Vorstand dann optimistisch gezeigt, ein Ergebnis sogar am oberen Ende des mittel- und langfristigen Zielkorridors (220 bis 250 Mio. Euro) erzielen zu können. Ende Juni habe W&W angesichts der anhaltend starken Kapitalmarktentwicklung und einer guten Schadenentwicklung die Ergebniserwartung auf 280 bis 330 Mio. Euro erhöht. Diese beiden Faktoren scheinen sich angesichts der nun erfolgten erneuten Prognoseanhebung auf 350 bis 360 Mio. Euro im Jahresschlussquartal stärker als avisiert fortgesetzt zu haben.Zum 01. Januar 2018 habe die Entwicklung der Kapitalmärkte infolge des neuen Standards IFRS 9 (Bilanzierung von Finanzinstrumenten) eine signifikante Bedeutung für das Ergebnis von W&W erlangt. Durch entsprechende Bewertungsgewinne und -verluste sei die GuV seitdem einer stark erhöhten Volatilität ausgesetzt (Bewertungsergebnis 2018: -553,2 Mio. Euro; 2019: +612,5 Mio. Euro; 2020: -55,2 Mio. Euro; 9M/21: +551,6 Mio. Euro). In Q4/21 (MSCI World: +7,7%) habe W&W dadurch offensichtlich erneut über der Erwartung liegende Positiveffekte erreicht.Die Sachversicherung registriere seit Pandemiebeginn unter anderem durch rückläufige Fahrvolumina geringere Kfz-Schäden und als Resultat von Home-Office-Aktivitäten weniger Wohnungseinbrüche. Die stark gesunkene Combined Ratio nach Q1/21 von 76,6% (-14PP yoy) sei aufgrund erhöhter Elementarschäden im Sommer nach 9M/21 wieder spürbar auf 88,8% (+3,4PP yoy) gestiegen. Da der Schadenaufwand neben bereits erfolgten Auszahlungen jedoch auch Rückstellungen enthalte, dürfte es in Q4/21 zu entsprechenden Auflösungen gekommen sein. Der Analyst avisiere für das Gesamtjahr 2021 eine Combined Ratio von 85,0% (-5,6PP yoy).Für 2021 erhöhe der Analyst seine Erwartung für den Konzernüberschuss zwar auf 356,0 Mio. Euro (zuvor: 315,4 Mio. Euro). Mittelfristig (exkl. IFRS 17 ab 2023) erwarte er eine normalisierte Gewinnentwicklung, da er keine ergebniswirksamen Auswirkungen aus Bewertungsveränderungen antizipiere. Seine Prognosen ab 2022 habe er entsprechend unverändert gelassen.W&W habe mit der Prognoseanhebung nochmals positiv überrascht. Neben dem starken Sachversicherungsgeschäft profitiere der Konzern insbesondere von einem anhaltend verbesserten Kapitalmarktumfeld.