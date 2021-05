Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie mit einem neuen Kursziel von 23,00 Euro (zuvor: 22,00 Euro). (Analyse vom 26.05.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Wüstenrot & Württembergische-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

18,82 EUR -0,21% (26.05.2021, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

18,80 EUR -0,95% (26.05.2021, 16:11)



ISIN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

DE0008051004



WKN Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

805100



Ticker-Symbol Wüstenrot & Württembergische-Aktie:

WUW



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (26.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) fest.W&W habe jüngst äußerst starke Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht.W&W habe den Konzernüberschuss i.H.v. 104,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr um 317,5% yoy gesteigert. Grund hierfür sei v.a. ein normalisiertes Finanzergebnis (+849,2 Mio. Euro yoy) aufgrund der in Q1/20 Corona-bedingt massiven Verwerfungen am Kapitalmarkt gewesen. Der starke Anstieg bei den Leistungen aus Versicherungsverträgen habe v.a. mit den Bewegungen im Finanzergebnis zusammengehangen, die in der Personenversicherung zu höheren Zuführungen in die Rückstellung für fondsgebundene Lebensversicherungen geführt hätten.Das Segment Wohnen habe u.a. im Zuge anhaltend günstiger Finanzierungsbedingungen sowie einer erhöhten Sparquote eine Steigerung des Neugeschäfts in der Baufinanzierung auf 1.139,5 Mio. Euro (+32,7% yoy) erzielt. Das Brutto-Bausparneugeschäft habe sich trotz eines Rückgangs um 1,5% yoy besser als die Gesamtbranche (-6,0% yoy) entwickelt, wodurch die Bausparkasse ihren Marktanteil erneut ausgebaut habe.In der Schaden- und Unfallversicherung hätten die Bruttobeiträge ein Wachstum auf 653,1 Mio. Euro (+3,7% yoy) verzeichnet. Die aufgrund der Lockdown-Maßnahmen rückläufige Schadensfrequenz sowohl im KfZ-Bereich als auch im Privat- und Firmenkundengeschäft habe zu einer außerordentlich niedrigen Combined Ratio i.H.v. 76,6% (-10,8 PP yoy) geführt. Aufgrund eines überlegenen Schadensmanagements sowie der vorsichtigen Zeichnungspolitik infolge eines Ausschließlichkeitsvertriebs liege die Schaden-Kosten-Quote nahezu durchgängig unter branchenüblichen Werten von rund 94%, weshalb die Bedeutung des Segments (Anteil Konzernüberschuss 2020: 67,4%) für W&W nach Erachten des Analysten weiter ansteige.Wie von Weidhüner antizipiert, habe W&W den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr konkretisiert. Der Vorstand sei nun zuversichtlich, in 2021 wieder einen Konzernüberschuss im mittel- und langfristigen Zielkorridor (220-250 Mio. Euro) zu erreichen und avisiere sogar das obere Ende der Bandbreite. Weidhüner halte dies in Anbetracht des starken Q1 für realistisch und erhöhe seine Erwartung auf 240,8 Mio. Euro (zuvor: 229,8 Mio. Euro).W&W habe erfreuliche Quartalszahlen vorgelegt und die Guidance für das laufende Jahr konkretisiert. Neben dem starken Sachversicherungsgeschäft profitiere der Konzern insbesondere von einem verbesserten Kapitalmarktumfeld sowie der in Deutschland anhaltend dynamischen Baukonjunktur.