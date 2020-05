In seiner positiven Meinung fühlt sich Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, insgesamt bekräftigt und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie bei leicht reduziertem Kursziel von 21,00 Euro (zuvor: 23,00 Euro). Aktuell ergebe sich aus seiner Sicht eine gute Kaufgelegenheit für langfristige Investoren (KGV 2020e 7,4; KBV 0,3). (Analyse vom 13.05.2020)



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (13.05.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW).Die Montega AG habe kürzlich eine virtuelle Roadshow mit der WuW AG veranstaltet. Dabei seien die jüngsten Geschäftszahlen sowie die Auswirkungen des Corona-Virus' auf das Geschäftsmodell des Unternehmens besprochen worden. Am letzten Mittwoch habe WuW zudem bekannt gegeben, dass für 2020 ein Konzernüberschuss unterhalb des ursprünglich definierten Mittelfristkorridors (220 bis 250 Mio. Euro) erwartet werde.Dabei habe WuW in 2019 mit einem Konzernüberschuss von 249,1 Mio. Euro noch das obere Ende des vom Konzern ursprünglich prognostizierten Ergebniskorridors erreichen können, wobei die Analystenerwartungen (MONe: 245,5 Mio. Euro) leicht übertroffen worden seien. Allerdings habe WuW bereits mit Veröffentlichung des Jahresüberschusses einen Ergebnisrückgang im Falle eines längeren Lockdowns nicht ausgeschlossen. Zudem hätten einige Versicherungen zuletzt Gewinnerwartungen gestrichen oder auf Prognosen verzichtet (u.a. Allianz, Münchner Rück), weshalb die Prognoseanpassung nach Erachten des Analysten nicht überraschend gekommen sei.Für die reduzierten Erwartungen dürfte sich in erster Linie das volatile und kapitalmarktabhängige Finanzergebnis sowie eine durch das gesunkene Zinsniveau niedrigere Zinsmarge verantwortlich zeigen. Insbesondere nach den jüngsten Änderungen in der IFRS-Rechnungslegung schlage die Kapitalmarktvolatilität durch das Finanzergebnis voll in die GuV durch. Während die Personenversicherung (10,6% vom Konzernüberschuss) davon nicht so stark betroffen sei, da ca. 90% der Kapitalerträge in der Personenversicherung den Versicherungsnehmern zugerechnet würden (durchlaufender Posten), dürften die Verwerfungen am Kapitalmarkt in Q1 2020 das Ergebnis der Kernsparte Schaden/Unfallversicherung (58,0% des Konzernüberschusses) deutlich beeinflussen. Marenbach rechne für Q1 mit keinem Überschuss des Segments (Vorjahr: 54,1 Mio. Euro).Für das versicherungstechnische Ergebnis seien die Effekte aus der Corona-Pandemie nach Erachten des Analysten allerdings bislang überschaubar. Andere Versicherer hätten bereits über wegfallende Policen und Risiken sowie spürbare Verluste aus Warenkredit- und Betriebsschließungsversicherungen berichtet (u.a. R+V). Das WuW-Exposure in diese Versicherungsbereiche sei nach Erachten des Analysten jedoch gering. Zudem äußerte sich Herr Dr. Gutjahr auf unserer Roadshow zur weiteren Geschäftsentwicklung bei der WuW vorsichtig optimistisch, so Benjamin Marenbach, Analyst der Montega AG.Seine Prognosen habe der Analyst an die aktuelle Entwicklung angepasst. Für 2020 rechne er mit einem Konzernüberschuss von rund 200 Mio. Euro (zuvor: 256,8 Mio. Euro). Mit einer Rückkehr in den mittelfristigen Ergebniskorridor plane der Analyst ab 2021 ff.2019 sei ein hervorragendes Jahr für WuW gewesen. Ohne den Corona-Virus hätte der Konzern seinen langfristig avisierten Ergebniskorridor nach Erachten des Analysten nach oben anpassen müssen, mit Corona sei das Unternehmen nun gezwungen gewesen, seine kurzfristige Gewinnerwartung nach unten zu korrigieren. In Q2 dürfte sich das Finanzergebnis und damit auch das Ergebnis der Schaden-/Unfallversicherung nach aktuellem Stand merklich erholen. Der Analyst gehe zudem davon aus, dass das Virus den strukturellen Wandel und Digitalisierungsprozess in der Versicherungsindustrie beschleunigen dürfte. Hier sehe er auch Chancen für WuW.