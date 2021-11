Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 23,00 Euro für die Wüstenrot & Württembergische-Aktie. (Analyse vom 12.11.2021)



Kurzprofil Wüstenrot & Württembergische AG:



1999 aus dem Zusammenschluss der beiden Traditionsunternehmen Wüstenrot und Württembergische entstanden, entwickelt und vermittelt die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) heute die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung, Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Als börsennotierter Konzern mit Sitz in Stuttgart verbindet die W&W die Geschäftsfelder Wüstenrot, Württembergische und W&W brandpool als gleichstarke Säulen und bietet auf diese Weise jedem Kunden die Vorsorgelösung, die zu ihm passt. Dabei setzt sie auf den Omnikanalvertrieb, der von eigenen Außendiensten über Kooperations- und Partnervertriebe sowie Makleraktivitäten bis hin zu digitalen Initiativen reicht. Derzeit arbeiten rund 13.000 Menschen im Innen- und Außendienst für die W&W-Gruppe. (12.11.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wüstenrot & Württembergische-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) (ISIN: DE0008051004, WKN: 805100, Ticker-Symbol: WUW) weiterhin zu kaufen.W&W habe heute den Q3-Bericht 2021 vorgelegt. Trotz gestiegener Schadenbelastungen habe das Unternehmen seine Jahresziele bestätigt. Diese würden angesichts verschiedener positiver Corona-Effekte einen Rekordgewinn von 280 bis 330 Mio. Euro in Aussicht stellen.Der wesentliche Grund für die starke Erhöhung des Konzernüberschusses nach 9M/21 auf 236,9 Mio. Euro (+39,0% yoy) liege im normalisierten Finanzergebnis. So hätten sich im Vorjahr Corona-bedingte Verwerfungen am Kapitalmarkt v.a. negativ auf das Bewertungsergebnis ausgewirkt. Bei alleiniger Betrachtung der Q3-Zahlen (Konzernüberschuss -35,8% yoy auf 40,7 Mio. Euro) zeige sich indes eine gegensätzliche Entwicklung. So sei z.B. der CDAX von Juli bis September 2020 um 3,8% yoy gestiegen, während sich in diesem Jahr ein Rückgang von 2,1% yoy ergeben habe.Aufgrund dieser Effekte sei nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG die Betrachtung der 9M-Zahlen aussagekräftiger. Das Segment Wohnen habe im bisherigen Jahresverlauf eine differenzierte Entwicklung verzeichnet. Das Baufinanzierungsgeschäft habe einen Zuwachs von 8,2% yoy erzielt. Neben dem niedrigen Zinsniveau sei dafür nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG vor allem der durch Covid-19 befeuerte "Cocooning-Trend" verantwortlich. Das eingelöste Netto-Bausparneugeschäft sei hingegen um 3,7% yoy rückläufig gewesen, womit W&W dennoch laut Management leichte Marktanteilsgewinne erzielt habe.Auf die Schaden- und Unfallversicherung entfalle ein Segmentergebnis von 133,6 Mio. Euro (+24,7% yoy; Anteil: 56,4%). W&W beziffere die Bruttoaufwendungen aus den Naturkatastrophen in diesem Sommer auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag (MONe: 350 Mio. Euro). Aufgrund der risikoorientierten Rückversicherungspolitik gegen derartige Ereignisse habe die Netto-Schadenquote jedoch lediglich leicht auf 63,0% zugenommen (Vj. 60,6%). Eine äquivalente Situation habe sich bei W&W bereits 2013 infolge hoher Hagelschäden ergeben (Brutto-Schadenquote +21,9 PP yoy; Netto-Schadenquote +6,7 PP yoy).Wie von den Aktienanalysten von der Montega AG avisiert, liege die Geschäftsentwicklung trotz des zusätzlichen Unwetters im Rahmen des Erwarteten. Daher sei die Jahresprognose, die auf einen Konzernüberschuss von 280 bis 330 Mio. Euro abziele (MONe: 315,4 Mio. Euro), trotz des sequenziellen Quartalsrückgangs nicht revidiert worden.Nach neun Monaten profitiere W&W insbesondere Corona-bedingt von einem verbesserten Kapitalmarktumfeld, der starken Sachversicherung sowie einer nach wie vor belebten Baukonjunktur im Inland.