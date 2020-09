Börsenplätze:



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6 WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wien: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (08.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6 WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wien: WOLF) weiterhin zu kaufen.Die jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von Woltank-Adisa würden einen substanziellen Einbruch von Umsatz und Ertrag zeigen, der angesichts des Corona-Ausmaßes in den zentralen Absatzmärkten in diesem Zeitraum jedoch kaum überrasche. Die inzwischen nahezu erfolgte Rückkehr zum Normalbetrieb und eingeleitete Kapazitätsausweitungen würden indes auf eine Aufholjagd in H2 hoffen lassen. Seine Prognosen halte Gröning damit nach wie vor für erreichbar.Sinnbildlich für den empfindlichen Rückgang des Konzernerlöses um 50,7% yoy auf 12,9 Mio. Euro (MONe: 13,6 Mio. Euro) und des EBITDAs um 88,7% yoy auf 0,3 Mio. Euro (MONe: 0,5 Mio. Euro) sei vor allem der wichtige Absatzmarkt China (Umsatzanteil 2019: 30%). Dort habe Wolftank-Adisa den Betriebsurlaub (Neujahrsfest in China) verlängern und wochenlange Verzögerungen bei den eigenen Arbeitsabläufen hinnehmen müssen (u.a. starke Einschränkung der Reisetätigkeit), während wichtige Großkunden wie Sinopec ihren eigenen Normalbetrieb im relevanten Geschäftsbereich gar erst zu Beginn des zweiten Halbjahres wieder aufgenommen hätten. Als Resultat dürfte der Umsatzbeitrag aus China in H1 nahezu vollständig weggefallen sein (MONe: -90% yoy auf ca. 1 Mio. Euro). Der überproportionale Ergebniseinbruch auf Konzernebene sei bei halbierter Erlösbasis v.a. durch die zum Vorjahrnahe zu konstanten Personalkosten bedingt (3,0 Mio. Euro), während zumindest die Materialkostenanalog zum Umsatz hätten gesenkt werden können (Quote: 69,4%; Vj.: 69,0%).Im Hinblick auf das zweite Halbjahr und das Erreichen der Jahresziele (Umsatz: 51-61 Mio. Euro, EBITDA: 3,1-6,1 Mio. Euro inkl. Akquisition von Rovereta) weise gemäß Vorstand wiederum insbesondere das Geschäft in China wesentliches Nachholpotenzial auf. So würden die kundenseitigen Bestelleingänge mittlerweile wieder auf Normalniveau liegen, während aufgetretene Verzögerungen aus dem ersten Halbjahr mittels der bereits zu Jahresbeginn vorbereiteten Kapazitätsausweitungen zumindest teilweise aufgeholt werden könnten. Als Resultat dürfte der Umsatzbeitrag in H2 wieder im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich liegen. Unter Annahme eines weitgehend planmäßigen Geschäftsverlaufs im Kernmarkt Italien (60% Umsatzanteil) sowie der Erstkonsolidierung von Rovereta würden die umsatz-und ergebnisseitig avisierten Bandbreiten in diesem Szenario nach Erachten des Analysten weiterhin erreichbar erscheinen.Ungeachtet desaktuellen Sentiments sollte das außergewöhnliche Jahr 2020 nach erachten des Analysten keineswegs über die intakten Perspektiven von Wolftank-Adisa hinwegtäuschen. Das Kerngeschäft der Tank-und Umweltsanierung adressiere globale Wachstumsmärkte, während die jüngste Übernahme von Rovereta und Petroltecnica attraktive Synergien biete und den Konzern bereits im nächsten Jahr in eine neue Größenordnung (> 100 Mio. Euro Umsatz) heben könnte. Zudem dürfte die avisierte Geschäftsausweitung in komplementäre Bereiche (u.a. Applikation der Tanksanierungsverfahren im Trinkwasserbereich) zusätzliche Wachstumsimpulse bringen.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Wolftank-Adisa Holding-Aktie und das Kursziel von 38,00 Euro. (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link