Börsenplätze Wolftank-Adisa Holding-Aktie:



Börse München-Aktienkurs Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

31,00 EUR 0,00% (07.10.2019, 10:29)



ISIN Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

AT0000A25NJ6



WKN Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

A2PBHR



Ticker-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

WAH



Wien-Symbol Wolftank-Adisa Holding-Aktie:

WOLF



Kurzprofil Wolftank-Adisa Holding AG:



Die Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6 WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wien: WOLF) ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen sowie full-service Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.



Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG wird an der Münchener Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert. (07.10.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wolftank-Adisa Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6 WKN: A2PBHR, Ticker-Symbol: WAH, Wien: WOLF) weiterhin zu kaufen.Wolftank-Adisa habe in der vergangenen Woche seinen H1-Bericht veröffentlicht und angesichts eines starken Umsatz- und Gewinnwachstums die Jahresziele angehoben. Die erfreulichen Zahlen würden somit die positive Sicht des Analysten auf den Investment Case sowie seine Annahme bestätigen, dass der Vorstand sich hinsichtlich der diesjährigen operativen Entwicklung bisher deutlich zu konservativ positioniert habe.Dynamisches Wachstum in allen Geschäftsbereichen: Dank der ungebrochen starken Nachfrage in allen drei Geschäftsbereichen sei der Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 61,5% auf rund 26,3 Mio. Euro gestiegen. Hervorzuheben sei in diesem Zusammenhang insbesondere der überproportionale Zuwachs im Segment der Tanksanierung, das mit einem Beitrag von 15,7 Mio. Euro etwa 58% der Gesamtleistung erzielt habe und damit einen deutlich höheren Anteil ausgemacht habe als im vergangenen Geschäftsjahr 2018 (53%). Auf geographischer Ebene dürfte vor allem das Geschäft in China substanzielles Wachstum verzeichnet haben, das laut Management in H1 2019 signifikant über Plan gelegen habe.Deutlich verbessertes Margenniveau: Getrieben durch den starken Umsatzanstieg und einsetzende Skaleneffekte infolge steigender Projektvolumina habe Wolftank-Adisa auch seine Profitabilität trotz einer mittlerweile signifikant erhöhten Personalbasis spürbar steigern können. So würden das EBITDA mit rund 2,9 Mio. Euro und das EBIT mit ca. 2,1 Mio. Euro entsprechende Margen von 11,1% bzw. 9,4% implizieren, womit das Margenniveau eine deutliche Verbesserung gegenüber den kürzlich veröffentlichen Ergebnissen des letzten Jahres aufweise (7,6% EBITDA-Marge bzw. 3,7% EBIT-Marge in 2018). Der erfreuliche Gewinnanstieg liefere nach Erachten des Analysten einen Nachweis für das aussichtsreiche profitable Wachstumspotenzial des Unternehmens, wenngleich er davon ausgehe, dass das Margenniveau im zweiten Halbjahr aufgrund eines veränderten Produktmixes mit einem höheren Anteil des vergleichsweise niedrigmargigen Geschäfts im Bereich des Full-Service-Providings für (LNG-)Tankstellen wieder etwas geringer ausfallen dürfte.Anhebung der Guidance im Rahmen der Analystenerwartungen: Als Resultat der überplanmäßigen Geschäftsentwicklung habe der Vorstand die Jahresziele angehoben und erwarte nun einen Umsatz von mindestens 50 Mio. Euro (vorher: 45 Mio. Euro) bei einem EBITDA von 4,7 Mio. Euro (vorher: 4,4 Mio. Euro) sowie einem EBIT von 3,2 Mio. Euro (vorher: 2,9 Mio. Euro). Die neuen Prognosen würden damit weitgehend im Rahmen der bisherigen Schätzungen des Analysten liegen, bei denen er angesichts des starken Jahresauftakts jedoch ebenso wie bei der aktualisierten Guidance noch weiteres Upside-Potenzial sehe.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, sieht sich in ihrer positiven Meinung bestärkt und bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 42,00 Euro. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link