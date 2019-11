Die Studie enthalte ein umfassendes Kapitel über die vier wichtigen Länder, die darin betrachtet würden, und einen ausführlichen kurzfristigen Ausblick für jedes dieser Länder:



In der Schweiz sei gemäß dem Modell bis zum vierten Quartal 2020 mit verhältnismäßig stabilen Preisen zu rechnen. Sie würden bis Ende 2019 leicht weiter sinken, sodass sich eine durchschnittliche Veränderung von -0,35% im Vergleich zum Vorjahr ergebe. Im zweiten Quartal 2020 dürften sich die Preise dann etwas erholen, was zu einem Wachstum von 0,4% in diesem Jahr führe.



In Deutschland würden bis zum vierten Quartal 2020 weitere Preissteigerungen in ähnlicher Höhe wie im Laufe der letzten drei Jahre erwartet. Aufgrund des äußerst starken Anstiegs in den ersten zwei Quartalen (8,0% bzw. 8,8%) werde für 2019 eine durchschnittliche Wachstumsrate von 7,6% prognostiziert. Anschließend dürften sich die Preissteigerungen leicht verlangsamen und 2020 bei 6,4% liegen.



In Frankreich würden die Preise voraussichtlich in einem ähnlichen Tempo wie 2017 und 2018 steigen, d. h. 2019 um durchschnittlich 3,1% gegenüber dem Vorjahr. 2020 dürften die Preissteigerungen allerdings moderater ausfallen und sich im Durchschnitt auf 2,86% belaufen.



Für das Vereinigte Königreich ergebe das Modell im Vorjahresvergleich einen prognostizierten Anstieg der Wohnimmobilienpreise von durchschnittlich 0,5% für 2019 und 1,9% für 2020. Sollte es zu einem ungeordneten Brexit kommen, würden die Höchstpreise im Median um 10% zurückgehen (zwischen -12,3% und -5,7%, je nach Konfidenzintervall).







Paris (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschafts-Research-Team von Edmond de Rothschild hat den Beitrag der verschiedenen Wirtschaftsfaktoren zum Anstieg der Immobilienpreise seit dem Jahr 2000 untersucht.Es habe eine Prognose für die kurzfristige Entwicklung der Immobilienmärkte in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und im Vereinigten Königreich vorgelegt. "Aus unserer Analyse geht hervor, dass die Wohnimmobilienpreise in der Schweiz verhältnismäßig stabil bleiben dürften, während sie in Deutschland weiter kräftig, wenn auch in verminderten Tempo steigen. In Frankreich wird sich der Preisanstieg verlangsamen. Im Vereinigten Königreich könnten die Preise steigen, sofern es nicht zu einem ungeordneten Brexit kommt", meine Jean-Christophe Delfim, Ökonom für Immobilienmarktforschung im Euroraum bei Edmond de Rothschild.Die Studie zeige auf, dass die Kreditkonditionen (Kreditvolumen und Hypothekenzinsen) grundsätzlich einen wesentlichen Anteil an den Preissteigerungen gehabt hätten, wohingegen Wirtschaftswachstum und Inflation ein stetiger, jedoch weniger wichtiger Faktor gewesen seien.