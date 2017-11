Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Finanzmarktanalysten dürfte auch im November ausgezeichnet bleiben, so die Analysten der DekaBank in ihrer Wochenvorschau.Dienstag: Nach einem fulminanten Anstieg der Produktion im produzierenden Gewerbe im August lege dieser Indikator nun eine Verschnaufpause ein. So dürfte vor allem die Industrieproduktion in Deutschland, die im August um über 3% zugenommen habe, im September wieder zurückgegangen sein. Etwas Kompensation sollte ein leichtes Plus der Bauproduktion gebracht haben. Unterm Strich werde der schwache Septemberwert für ein solides Plus von 1% im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal gereicht haben. Der Ausblick sei weiterhin ungetrübt, denn der globale Konjunkturmotor laufe derzeit auf allen Zylindern, wenngleich nicht auf höchster Drehzahl, und die deutsche Binnennachfrage sei robust.Donnerstag: Zwischen Februar und Juli seien die Lebensmittelpreise in China kontinuierlich gesunken, was zur Folge habe, dass deren Jahresveränderungsrate auch im September negativ bleibe. Hierdurch verharre die Inflationsrate auf niedrigem Niveau: Diese habe im September bei 1,6% gelegen und dürfte im Oktober nur leicht auf 1,8% angestiegen sein. Ganz anders sehe das Bild bei den Produzentenpreisen aus: Der Anstieg bei Energie- und Metallpreisen habe dazu geführt, dass es hier zu kräftigen Anstiegen in der Jahresrate gekommen sei. Getrieben worden sei diese Entwicklung maßgeblich durch den Abbau von Überkapazitäten, insbesondere im Stahl- und Kohlebereich. Da dieser Prozess fortgesetzt werde, dürften die Produzentenpreise auch im Oktober kräftig zugelegt haben. (03.11.2017/ac/a/m)