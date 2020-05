Malik habe dann überprüft, ob die Schlussfolgerung des Systems mit seiner eigenen übereinstimmt habe und wenn dies der Fall gewesen sei, habe er es als ständige Kontrolle für seine Auszubildenden eingeführt. Als Covid-19 zugeschlagen habe, sei das KI basierte System zu einer wichtigen Methode geworden, um bestimmte Merkmale des Virus zu identifizieren, die auf Röntgenbildern der Brust sichtbar gewesen seien. Obwohl das System nicht perfekt gewesen sei, habe es dennoch eine interessante Fallstudie für den Einsatz von Computersystemen in der medizinischen Bildgebung dargestellt.



Ein ausgezeichnetes Beispiel für eine während der Krise bedeutsame Kooperation sei zudem das von drei Organisationen veröffentlichte "Covid-19 Open Research Dataset". Der Datensatz umfasse mehr als 24.000 Forschungsarbeiten aus begutachteten Zeitschriften und anderen Quellen. Die Nationalbibliothek der Medizin der National Institutes of Health habe den Zugang zu bestehenden wissenschaftlichen Publikationen ermöglicht. Microsoft habe seine Algorithmen für die Recherche relevanter Artikel genutzt. Das gemeinnützige Allen Institute for Artificial Intelligence habe diese Artikel dann von Webseiten und PDFs in ein strukturiertes Format umgewandelt, welches wiederum von anderen Algorithmen verarbeitet werden könne.



Viele von Covid-19 betroffene Großstädte hätten sich mit demselben Problem konfrontiert gesehen - der richtigen Versorgung der Personen, die diese gebraucht hätten, ohne die Krankenhäuser zu überlasten. Es sei zudem äußerst wichtig gewesen, den Menschen zu helfen, sich selbst zu "diagnostizieren" und damit dem Krankenhaus fernzubleiben, wenn es nicht absolut notwendig gewesen sei. Das Providence St. Joseph Health System in Seattle habe dafür eine passende Lösung geliefert. Es habe gemeinsam mit Microsoft ein Online-Screening und Diagnose-Tool aufgebaut. Damit habe schnell zwischen Covid-19 Infizierten und Personen ohne lebensbedrohliche Erkrankung unterschieden werden können. Alleine in der ersten Betriebswoche seien damit 40.000 Patienten behandelt worden.



Infolge der Covid-19-Pandemie sei die Arbeitslosenquote in den USA auf 14,7 Prozent angestiegen. Das habe zu einer noch nie da gewesenen Zahl von Menschen geführt, die Anträge auf Arbeitslosengeld einreichen würden und Fragen an verschiedene Behörden stellen würden. Seit Anfang März seien beispielsweise in Texas Millionen Anträge gestellt worden. Zur Bewältigung der aufkommenden Fragen setze der Bundestaat dabei auf Chatbots. Diese würden mithilfe künstlicher Intelligenz Anfragen von arbeitslosen Einwohnern beantworten.



Andere Bundesstaaten, wie Georgia und South Carolina, hätten über ähnliche Aktivitäten berichtet. Um einen Eindruck von der Größenordnung zu vermitteln: Das in Texas eingesetzte System könne 20.000 Benutzer gleichzeitig verwalten. Man könne sich vorstellen, wie viel Personal erforderlich wäre, um dieselbe Anzahl an Anfragen zur selben Zeit zu bearbeiten.



Dies seien nur vier von unzähligen Möglichkeiten, wie künstliche Intelligenz eingesetzt worden sei, um in der Zeit der Covid-19-Pandemie zu helfen. Die Experten würden weiterhin auf Heilungen und Impfungen hoffen, bei deren Entwicklung KI gute Dienste leisten werde. Daneben würden die Experten weitere innovative KI-Anwendungen erwarten, die der Gesellschaft langfristig zugute kommen würden. (12.05.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) breitet sich weiter aus als je zuvor und hat das Potenzial, viele Aspekte des täglichen Lebens zu beeinflussen, so Chris Gannatti, Head of Research, Europe, WisdomTree.Krisenzeiten, wie man sie mit der Covid-19-Pandemie erlebe, seien oftmals Katalysatoren für die schnellere Einführung von Innovationen und Technologien.Die Bedeutung der künstlichen Intelligenz diene auch dazu, die Covid-19-Pandemie in den Griff zu bekommen - sei es zum besseren Überblick, zur Rückverfolgung oder schnellen Identifizierung von Infektionen. KI werde im Allgemeinen mit "Zukunft" und Projekten wie der Entwicklung fahrerloser Automobile in Verbindung gebracht. Dennoch könnte es zu ihrem Vermächtnis gehören, was sie schon jetzt während der Krise bewirke. Die Einsatzmöglichkeiten scheinen endlos, so die Experten von WisdomTree Europe. So sei es wahrscheinlich, dass KI bereits in der frühen Phase der Impfstoffentwicklung eine wichtige Rolle spiele.Rizwan Malik, leitender Radiologe am Royal Bolton Hospital, das vom National Health Service (NHS) in Großbritannien betrieben werde, habe eine klinische Studie konzipiert, die dazu beitragen solle, dass Patienten schneller erste Ergebnisse von Röntgenaufnahmen erhalten würden. Das Warten auf Spezialisten habe manchmal bis zu sechs Stunden dauern können. Er habe ein vielversprechendes KI-basiertes Brust-Röntgensystem identifiziert und einen Test eingerichtet, der über sechs Monate durchgeführt werden sollte. Für alle Brust-Röntgenaufnahmen, die von seinen Auszubildenden bearbeitet worden seien, sollte das System eine zweite Meinung liefern.