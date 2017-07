Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Halbe-Halbe klingt in vielen Bereichen nach einer gerechten Aufteilung. Der deutsche Staat hält davon eher wenig, er nimmt seinen Bürgerinnen und Bürgern von jedem verdienten Euro 54,6 Cent, so das FDP-Präsidiumsmitglied und Landeswirtschaftsminister, Dr. Volker Wissing, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



In Anbetracht der Rekordsummen, die der Staat den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie den Unternehmen abnimmt, sind die Entlastungsvorschläge von Union und SPD unverhältnismäßig und kleinkariert.



Die FDP fordert eine spürbare Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wir wollen, dass die Menschen nicht nur für immer mehr Staatsausgaben arbeiten müssen, sondern für ihre eigenen Wünsche arbeiten dürfen. (Pressemitteilung vom 18.07.2017) (20.07.2017/ac/a/m)







