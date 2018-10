Linz (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum ist im dritten Quartal lediglich um 0,20% gewachsen, im Jahresvergleich um 1,70%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Diese Werte (gestrige Schätzung von Eurostat) lägen unter den Prognosen und würden die schlechteste Wirtschaftsentwicklung seit dem 4. Quartal 2014 darstellen. In Italien als drittgrößtem Land der Eurozone dürfte die Wirtschaftsleistung stagniert haben. Dies liefere der italienischen Regierung ein starkes Argument für ein hohes Haushaltsdefizit (erhöhte Ausgaben, um die Konjunktur anzukurbeln), welches wiederum zu mehr Unsicherheit und Abschwung im Euroraum führen könne, ebenso wie Handelskonflikte zwischen den USA und dem Rest der Welt und eine bisher fehlende Regelung des Brexits. (31.10.2018/ac/a/m)



