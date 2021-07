Der Anlegerliebling Tesla werde heute nach Börsenschluss in den USA die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen.



10:00 Uhr: Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex für Juli. Erwartung: 102,3/ Vorwert: 101,8

16:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für Juni. Erwartung: 800.000/ Vorwert: 769.000



US-Berichtssaison:



- Hasbro (ISIN US4180561072/ WKN 859888) - vor Markteröffnung

- Lockheed Martin (ISIN US5398301094/ WKN 894648) - vor Markteröffnung

- Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - nach Börsenschluss (26.07.2021/ac/a/m)





