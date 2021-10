14:00 Uhr: Polen - Kerninflation (VPI) für September. Erwartung: 4,1%/ Vorwert: 3,9% (im Jahresvergleich)

14:15 Uhr: Kanada - Baubeginne für September. Erwartung: 255.000/ Vorwert: 260.200

15:15 Uhr: USA - Industrieproduktion für September. Erwartung: 0,2%/ Vorwert: 0,4% (im Monatsvergleich)



Reden von Zentralbankern:



11:30 Uhr: Quarles von der FED



US-Ergebnisberichte:



- State Street Corporation (ISIN US8574771031/ WKN 864777) - vor Markteröffnung

- Hexcel Corp (ISIN US4282911084/ WKN 894306) - nach Börsenschluss (18.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden darauf hindeuten, dass die europäischen Kassamärkte heute etwas schwächer eröffnen würden. Die Stimmung habe sich während der asiatischen Sitzung nach der Veröffentlichung der enttäuschenden BIP-Daten für das dritte Quartal aus China verschlechtert. Öl und Industriemetalle würden zulegen, während Edelmetalle uneinheitlich gehandelt würden. Der US-Dollar werde gegenüber allen anderen G10-Währungen höher gehandelt. Kryptowährungen würden im Vorfeld der Einführung des ersten Bitcoin-Futures-ETF zulegen.Die für heute angesetzten Veröffentlichungen würden selten große Marktbewegungen auslösen. Den Anlegern würden Daten zum Immobilienmarkt in Kanada sowie die US-Industrieproduktion für September angeboten. Wie üblich an Montagen stehe auch eine begrenzte Anzahl von Ergebnisberichten zur Veröffentlichung an.