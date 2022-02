16:30 Uhr: DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



Rohöl. Erwartung: 0,8 Mio. Barrel

Benzin. Erwartung: -1,2 Mio. Barrel

Destillate. Erwartung: -1,9 Mio. Barrel



Zentralbanker würden Reden halten:



- 13:45 Uhr: McCaul von der EZB

- 14:15 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey

- 15:00 Uhr: Barkin von der FED

- 17:00 Uhr: Schnabel von der EZB

- 17:00 Uhr: Daly von der FED

- 17:10 Uhr: Bostic von der FED

- 18:00 Uhr: Mester von der FED

- 18:00 Uhr: Barkin von der FED

- 19:00 Uhr: Pille von der BoE



Quartalsberichte an der Wall Street:



- Alibaba Group (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) - vor Markteröffnung

- Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) - vor Markteröffnung

- Nikola (ISIN US6541101050/ WKN A2P4A9) - vor Markteröffnung

- Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ) - nach Börsenschluss

- Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) - nach Börsenschluss

- Dell Technologies (ISIN US24703L2025/ WKN A2N6WP) - nach Börsenschluss

- Discovery (ISIN US25470F1049/ WKN A0Q90G) - vor Markteröffnung

- Etsy (ISIN US29786A1060/ WKN A14P98) - nach Börsenschluss

- Monster Beverage (ISIN US61174X1090/ WKN A14U5Z) - nach Börsenschluss

- Occidental Petroleum (ISIN US6745991058/ WKN 851921) - nach Börsenschluss (24.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienindices würden zu Beginn der heutigen Börsensitzung in Europa einen massiven Einbruch erleben. Über Nacht sei es zu einem panikartigen Ausverkauf gekommen, nachdem Russland eine Militärinvasion in der Ukraine gestartet habe. Es seien Explosionen in Städten in der gesamten Ukraine gemeldet worden, und das russische Verteidigungsministerium habe behauptet, alle ukrainischen Militärstützpunkte seien neutralisiert worden. Der Beschuss sei bis in den Westen der Ukraine, in die Region Lemberg, gemeldet worden.Alle Augen würden sich nun auf die Reaktion des Westens auf das russische Vorgehen richten. Die westlichen Staats- und Regierungschefs hätten strenge Sanktionen angekündigt, und auch der russische Aktienmarkt scheine diese zu erwarten, denn der RTS-Index sei bereits um über 35% gefallen.14:30 Uhr: USA - BIP-Bericht für Q4 2021 (Revision). Erste Veröffentlichung: 6,9% im Quartalsvergleich14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 235.000/ Vorwert: 248.00016:00 Uhr: USA - Verkäufe neuer Häuser für Januar. Erwartung: 806.000/ Vorwert: 811.000