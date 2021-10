14:30 Uhr: USA - VPI für September (im Jahresvergleich):



- Headline. Erwartung: 5,3%/ Vorwert: 5,3%

- Kernrate. Erwartung: 4,0%/ Vorwert: 4,0%



20:00 Uhr: FOMC-Protokoll



22:40 Uhr: API-Bericht zu Ölvorräten. Erwartung: 0,1 Mio. Barrel/ Vorwert: 0,95 Mio. Barrel



Die wichtigsten Quartalsberichte an der Wall Street:



- BlackRock (ISIN US09247X1019/ WKN 928193) - vor Markteröffnung

- Delta Air Lines (ISIN US2473617023/ WKN A0MQV8) - vor Markteröffnung

- J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) - vor Markteröffnung (13.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Kassasitzung für die wichtigsten Blue-Chip-Indices in Europa hindeuten. Der Handel in Asien sei eher ruhig verlaufen, und es sehe so aus, als würde der europäische Handel in ähnlicher Stimmung beginnen.Während es am Montag und Dienstag an wichtigen makroökonomischen Ereignissen gemangelt habe, sehe es am Mittwoch anders aus. Am frühen Nachmittag würden den Anlegern die US-VPI-Daten für September vorgelegt, gefolgt von der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls am Abend. Darüber hinaus sollte man nicht vergessen, dass die großen US-Banken heute damit beginnen würden, ihre Ergebnisse für das dritte Quartal vorzulegen, wobei J.P. Morgan die erste sei (vor Eröffnung der Wall Street).