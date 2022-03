09:55 Uhr: Deutschland - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 58,5

10:00 Uhr: Eurozone - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 58,4/ Vorwert: 58,7

10:30 Uhr: Großbritannien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57,3



14:00 Uhr: Deutschland - VPI für Februar. Erwartung: 5,4%/ Vorwert: 5,1% (im Jahresvergleich)

14:30 Uhr: Kanada - BIP-Wachstum im vierten Quartal (annualisiert). Erwartung: 6,5%/ Vorwert: 5,4%

15:45 Uhr: USA - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für Februar (endgültig). Erste Veröffentlichung: 57,5



16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für Februar. Erwartung: 58,0/ Vorwert: 57,6

16:00 Uhr: USA - Bauausgaben für Januar. Erwartung: 01,%/ Vorwert 0,2% (im Monatsvergleich)

22:40 Uhr: API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -0,5 Mio. Barrel/ Vorwert: +5,98 Mio. Barrel



Berichte von der Wall Street:



- AMC Entertainment (ISIN US00165C1045/ WKN A1W90H) - nach Börsenschluss

- Baidu (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) - vor Markteröffnung

- Kohl's Corporation (ISIN US5002551043/ WKN 884195) - vor Markteröffnung

- Ross Stores (ISIN US7782961038/ WKN 870053) - nach Börsenschluss

- Target (ISIN US87612E1064/ WKN 856243) - vor Markteröffnung

- Wendy's (ISIN US95058W1009/ WKN A1JB8H) - vor Markteröffnung (01.03.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte seien am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet. Der Krieg in der Ukraine gehe weiter und es würden weitere Berichte über russische Angriffe auf ukrainische Zivilisten auftauchen. Heute Morgen sei Charkiw schwer beschossen worden, und westliche Geheimdienste würden befürchten, dass der Mangel an Fortschritten Putin frustriert und gereizter machen könnte. Die Volatilität an den Märkten habe etwas nachgelassen, aber Händler sollten sich bewusst sein, dass Nachrichten aus der Ukraine immer noch große Bewegungen auslösen könnten.Für heute se eine ganze Reihe von Makrodaten geplant. Die meisten davon würden Revisionen der PMI-Daten des Verarbeitenden Gewerbes aus Europa für Februar sein. Den Anlegern würden jedoch auch der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe aus den USA und der Verbraucherpreisindex für Deutschland geboten.