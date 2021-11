Man sollte mit einer dünneren Liquiditätslage rechnen, insbesondere während der US-Sitzung, da die Banken aufgrund des Veterans Day geschlossen seien. Der Handel an der Wall Street werde normal verlaufen, aber der Anleihehandel finde nicht statt.



Wirtschaftskalender:



11:00 Uhr: EZB-Prognosen

13:00 Uhr: OPEC-Monatsbericht



Reden von Notenbankern:



17:00 Uhr: Schnabel von der EZB

17:30 Uhr: Maechler von der SNB (11.11.2021/ac/a/m)





Das vorläufige BIP aus dem Vereinigten Königreich für das dritte Quartal habe bei 1,3% im Quartalsvergleich gegenüber den erwarteten 1,5% gelegen. Außerdem habe das Ergebnis im Jahresvergleich bei 6,6% und damit unter den Erwartungen von 6,8% gelegen. Natürlich sei das BIP des Vereinigten Königreichs im dritten Quartal in einem angemessenen Tempo gewachsen, aber einige Einschränkungen könnten zur gedämpften Aktivität im letzten Quartal beigetragen haben. Das Pfund bleibe zu Beginn der europäischen Sitzung schwach.