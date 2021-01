11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Dezember. Erwartung: 0,3%/ Vorwert: -0,3% (im Monatsvergleich)



14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für November. Erwartung: -65,2 Mrd. USD/ Vorwert: -63,1 Mrd. USD



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 800.000/ Vorwert: 787.000



16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe für Dezember. Erwartung: 54,6/ Vorwert: 55,9



Zentralbanker würden Reden halten:



- 14:00 Uhr: Harker von der FED

- 15:30 Uhr: Barkin von der FED

- 18:00 Uhr: Bullard von der FED

- 19:00 Uhr: Evans von der FED

- 21:50 Uhr: Daly von der FED (07.01.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Aufruhr im US-Kapitol habe sich gelegt und der Zertifizierungsprozess der US-Wahlergebnisse sei wieder aufgenommen worden. Der Sieg von Joe Biden bei den Wahlen 2020 werde wahrscheinlich heute bestätigt und zusammen mit dem Sieg der Demokraten bei der Senatsstichwahl in Georgia werde dies den Demokraten die Kontrolle sowohl über den Kongress als auch über das Weiße Haus geben. Die Proteste hätten einen Pullback an den Aktienmärkten verursacht, aber die Indices hätten sich bereits erholen können.Bei den für heute anstehenden Daten würden sich die Investoren auf den Bericht der US-Arbeitslosenanträge sowie den ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe für Dezember konzentrieren. Der ISM-Index werde besonders interessant sein, nachdem der Index für das Verarbeitende Gewerbe zu Beginn der Woche sehr gut ausgefallen sei. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass der Dienstleistungssektor stärker unter der Pandemie leide. Abgesehen davon würden am Nachmittag einige FED-Mitglieder Reden halten.11:00 Uhr: Eurozone - Einzelhandelsumsätze für November. Erwartung: -3,4%/ Vorwert: 1,5% (im Monatsvergleich)