Europäische und US-amerikanische Sitzung:



09:00 Uhr: Polen - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April. Erwartung: 34,6 Punkte/ Vorwert: 42,4 Punkte

09:15 Uhr: Spanien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April. Erwartung: 34 Punkte/ Vorwert: 45,7 Punkte

09:50 Uhr: Frankreich - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 31,5 Punkte

09:55 Uhr: Deutschland - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 34,4 Punkte

10:00 Uhr: Euroraum - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für April (endgültig). Erste Veröffentlichung: 33,6 Punkte

10:30 Uhr: Euroraum - Sentix-Index für Mai. Erwartung: -33,5/ Vorwert: -42,9

16:00 Uhr: USA - Auftragseingang für März. Erwartung: -9,8%/ Vorwert: 0% (Monatsvergleich)



Asiatische Sitzung:



06:30 Uhr: Australien - Zinsentscheid der RBA (04.05.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Wirtschaftskalender sei heute recht leer. Die PMIs für April würden am Morgen veröffentlicht, aber die meisten davon seien Revisionen und sollten daher keinen großen Einfluss auf die Märkte haben. Die US-Auftragsdaten für März würden am Nachmittag veröffentlicht und könnten im Falle eines zweistelligen Rückgangs die Risikostimmung belasten. Für die bevorstehende Asien-Sitzung sei das große Ereignis der RBA-Zinsentscheid, wobei keine Änderung des Zinsniveaus erwartet werde. Die Händler sollten den Nachrichtenfluss aufmerksam beobachten, nachdem Trump und Pompeo am Wochenende den Druck auf China erhöht hätten. Pompeo habe gesagt, dass es überwältigende Beweise dafür gebe, dass Covid-19 aus einem Wuhan-Labor stamme, während Trump gesagt habe, dass er sich aus dem Handelsdeal zurückziehen werde, wenn China keine US-Agrargüter kaufe.