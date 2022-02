Zentralbanker würden Reden halten:



17:00 Uhr: Bullard von der FED

17:15 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde



Die wichtigsten Ereignisse der Woche:



FOMC-Protokoll - Mittwoch, 20:00 Uhr

US-Einzelhandelsumsätze für Januar - Mittwoch, 14:30 Uhr

Kanadischer Verbraucherpreisindex für Januar - Mittwoch, 14:30 Uhr

CBRT-Zinsentscheidung - Donnerstag, 12:00 Uhr (14.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Futures-Märkte würden auf eine deutlich schwächere Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hindeuten. Die DE30-Futures würden derzeit rund 300 Punkte unter dem Schlusskurs vom Freitag notieren. Die Stimmung habe sich am späten Freitagabend aufgrund von Berichten, wonach Russland noch in dieser Woche in die Ukraine einmarschieren könnte, verschlechtert. Die Gespräche zwischen westlichen Staats- und Regierungschefs und den russischen Behörden würden nun fast täglich stattfinden. Der Wirtschaftskalender für heute sei leer, aber die Nachrichten über Russland und die Ukraine dürften die Märkte in Bewegung halten. Die Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Kurse heute sehr stark von den Schlagzeilen abhängen könnten.