16:30 Uhr: EIA-Erdgasvorräte. Erwartung: -100 bcf/ Vorwert: -192 bcf



Reden von Zentralbankern:



09:00 Uhr: De Guindos von der EZB



US-Ergebnisberichte:



- Aurora Cannabis (ISIN CA05156X8843/ WKN A2P4EC) - nach Börsenschluss

- Duke Energy (ISIN US26441C2044/ WKN A1J0EV) - vor Markteröffnung

- Macerich (ISIN US5543821012/ WKN 888353) - vor Markteröffnung

- PepsiCo (ISIN US7134481081/ WKN 851995) - vor Markteröffnung

- Kraft Heinz (ISIN US5007541064/ WKN A14TU4) - vor Markteröffnung

- Walt Disney (ISIN US2546871060/ WKN 855686) - nach Börsenschluss

- Tyson Foods (ISIN US9024941034/ WKN 870625) - vor Markteröffnung (11.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Der Handel in Asien sei gedämpft gewesen, da die Börsen in China und Japan wegen der Feiertage geschlossen gewesen seien. Die europäischen Märkte würden voraussichtlich flach eröffnen. Der Wirtschaftskalender sei heute sehr leicht. Die Wirtschaftsprognosen der Europäischen Kommission seien heute die einzige bemerkenswerte Makroveröffentlichung aus Europa. Die US-Arbeitslosenanträge würden am frühen Nachmittag veröffentlicht, aber der Markt habe diesen Bericht schon eine Weile ignoriert. Unter den heutigen Ergebnisberichten könnten Investoren PepsiCo, Kraft Heinz und Walt Disney finden.11:00 Uhr: Wirtschaftsprognosen der Europäischen Kommission