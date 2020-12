10:30 Uhr: Eurozone - Sentix-Index für Dezember. Erwartung: -13/ Vorwert: -10

16:00 Uhr: Kanada - Ivey PMI für November. Erwartung: 51,5/ Vorwert: 54,5



Asiatische Sitzung:



23:50 Uhr: Japan - BIP-Bericht für Q3 (Überarbeitung). Erste Veröffentlichung: 5% im Quartalsvergleich (07.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Terminmärkte würden auf eine schwächere Eröffnung der europäischen Sitzung hindeuten. Der Wirtschaftskalender sei, wie so oft am Montag, recht leer. Die Wirtschaftsberichte, die zur Veröffentlichung vorgesehen seien, hätten selten Auswirkungen auf die Märkte. Allerdings könnte sich die Aufmerksamkeit heute auf die Politik konzentrieren. Beim Brexit sei am Wochenende kein Durchbruch erzielt worden, und das Thema werde wahrscheinlich auch in dieser Woche ein wichtiger Treiber für das GBP bleiben. Andererseits werde eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren ein Konjunkturpaket im Wert von rund 908 Milliarden Dollar vorlegen.