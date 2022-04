10:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für März. Erwartung: 19,5%/ Vorwert: 16,5% (im Jahresvergleich)



10:30 Uhr: Großbritannien - PMIs für April:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 53,9/ Vorwert: 55,2

- Dienstleistungen. Erwartung: 60,3/ Vorwert: 62,6



14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für Februar. Erwartung: -0,2%/ Vorwert: 3,2% (im Monatsvergleich)



15:45 Uhr: USA - PMIs für April:



- Verarbeitendes Gewerbe. Erwartung: 58,1/ Vorwert: 58,8

- Dienstleistungen. Erwartung: 58,0/ Vorwert: 58,0



Reden der Zentralbanker:



- 15:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 16:30 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey



Ergebnisberichte an der Wall Street



- American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) - vor Markteröffnung

- Newmont Corporation (ISIN US6516391066/ WKN 853823) - vor Markteröffnung

- Schlumberger (ISIN AN8068571086/ WKN 853390) - vor Markteröffnung

- Verizon Communications (ISIN US92343V1044/ WKN 868402) - vor Markteröffnung (22.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden darauf hindeuten, dass die europäischen Kassamärkte heute niedriger eröffnen würden, nachdem gestern an der Wall Street und heute in Asien ein schwacher Handel zu beobachten gewesen sei. Der EUR gehöre zu den Währungen mit der besten Performance, was auf die zunehmend hawkishen Äußerungen der EZB zurückzuführen sei. Andernorts habe der Ölpreis mit einem Rückgang von über 1% einen Rückschlag hinnehmen müssen.Der heutige Wirtschaftskalender biete den Anlegern ein Update über die Stimmung in den wichtigsten europäischen Volkswirtschaften und der US-Wirtschaft. Die PMIs für April würden im Laufe des Tages veröffentlicht, wobei die französischen Werte um 9:15 Uhr und die deutschen Werte um 9:30 Uhr die wichtigsten europäischen Veröffentlichungen des Tages seien. Darüber hinaus würden den Anlegern auch Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Polen und Kanada angeboten. Zu guter Letzt würden sich unter den heutigen Quartalsberichten auch Unternehmen wie American Express oder Verizon Communications finden.