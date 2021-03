14:30 Uhr: USA - Handelsbilanz für Januar. Erwartung: -67,5 Mrd. USD/ Vorwert: -66,6 Mrd. USD



14:30 Uhr: Kanada - Handelsbilanz für Januar. Erwartung: -1,3 Mrd. CAD/ Vorwert: -1,67 Mrd. CAD



Wichtige Reden:



- 15:00 Uhr: Haskel von der BoE

- 21:00 Uhr: Bostic von der FED



US-Ergebnisberichte:



- Big Lots (ISIN US0893021032/ WKN 869884) - vor Markteröffnung (05.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Es werde erwartet, dass die europäischen Aktienmärkte heute schwächer eröffnen würden, nachdem es an der Wall Street und in Asien nicht so gut gelaufen sei. Die US-Renditen seien gestern in die Höhe geschnellt, nachdem Powell die steigenden Renditen heruntergespielt habe, und das habe einen Ausverkauf an den Aktienmärkten ausgelöst. Die DE30-Futures würden jedoch rund 1% unter den gestrigen Tiefs notieren.Der NFP-Bericht sei der wichtigste Wirtschaftsbericht des Tages und könne zu einer hohen Volatilität führen. Die Aktienkurse, die Treasuries und der USD könnten um die Stunde der Veröffentlichung herum aktiver sein. Abgesehen davon würden den Anlegern zwei Reden von Zentralbankern angeboten - eine von einem BoE-Mitglied und eine von einem FED-Mitglied.- Beschäftigungsveränderung. Erwartung: 182.000/ Vorwert: 49.000- Arbeitslosenquote. Erwartung: 6,3%/ Vorwert: 6,3%- Lohnwachstum. Erwartung: 5,3%/ Vorwert: 5,4% (im Jahresvergleich)