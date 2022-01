14:30 Uhr: USA - Wohnungsmarktdaten für Dezember



- Baugenehmigungen. Erwartung: 1,700 Mio./ Vorwert: 1,717 Mio.

- Wohnbaubeginne. Erwartung: 1,650 Mio./ Vorwert: 1,679 Mio.



22:40 Uhr: API-Bericht zu Lagerbeständen. Erwartung: -2,0 Mio. Barrel/ Vorwert: -1,08 Mio. Barrel



Reden von Zentralbankern:



15:15 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey



US-Quartalsberichte:



- Alcoa (ISIN US0138721065/ WKN A2ASZ7) - nach Börsenschluss

- Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388) - vor Markteröffnung

- Unitedhealth Group (ISIN US91324P1021/ WKN 869561) - vor Markteröffnung

- Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) - vor Markteröffnung

- US Bancorp (ISIN US9029733048/ WKN 917523) - vor Markteröffnung

- Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) - vor Markteröffnung

- United Airlines Holdings (ISIN US9100471096/ WKN A1C6TV) - nach Börsenschluss

- State Street (ISIN US8574771031/ WKN 864777) - vor Markteröffnung





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach den starken Kursverlusten an der Wall Street gestern und in Asien heute würden die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch schwächer in den Tag starten. Steigende Renditen würden Wachstumswerte und Small Caps unter Druck setzen. Die Märkte seien nervös und könnten dies bis zur Fed-Sitzung nächste Woche bleiben.Für den heutigen Tag stünden einige Datenveröffentlichungen an. CAD-Händler würden die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex am frühen Nachmittag erwarten, während sich Ölhändler auf die API-Daten am Abend konzentrieren würden. Die Ölpreise würden hoch bleiben, nachdem eine Explosion zur Stilllegung einer wichtigen Pipeline zwischen dem Irak und der Türkei geführt habe. Die Berichtssaison an der Wall Street nehme mit den Berichten von u.a. Morgan Stanley, Bank of America und Procter & Gamble an Fahrt auf.14:30 Uhr: Kanada - VPI für Dezember (im Jahresvergleich)- Kernrate. Erwartung: 3,5%/ Vorwert: 3,6%