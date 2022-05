08:45 Uhr: Frankreich - VPI für Mai. Erwartung: 5,0%/ Vorwert: 4,8% (im Jahresvergleich)

09:00 Uhr: Türkei - BIP-Wachstum für Q1 2022. Erwartung: 7,1%/ Vorwert: 9,1% (im Jahresvergleich)

09:00 Uhr: Schweiz - BIP-Wachstum für Q1 2022. Erwartung: 4,3%/ Vorwert: 3,7% (im Jahresvergleich)

09:55 Uhr: Deutschland - Arbeitslosenquote für Mai. Erwartung: 5,0%/ Vorwert: 5,0%



10:00 Uhr: Polen - VPI für Mai. Erwartung: 13,8%/ Vorwert 12,4% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Italien - VPI für Mai. Erwartung: 6,2%/ Vorwert: 6,0% (im Jahresvergleich)

11:00 Uhr: Eurozone - VPI für Mai. Erwartung: 7,7%/ Vorwert: 7,4% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: Kanada - BIP-Wachstum für Q1 2022 (annualisiert). Erwartung: 5,4%/ Vorwert: 6,7%

16:00 Uhr: USA - Verbrauchervertrauen des Conference Board für Mai. Erwartung: 104,0/ Vorwert: 107,3



Quartalszahlen von der Wall Street:



- HP (ISIN US42824C1099/ WKN A140KD) - nach Börsenschluss

- Salesforce (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) - nach Börsenschluss (31.05.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden darauf hindeuten, dass die Kassasitzung auf dem alten Kontinent heute etwas schwächer eröffnet werde. Ein wichtiges Thema am Morgen sei das EU-Embargo gegen russisches Öl, das über Nacht beschlossen worden sei. Zwar gebe es einige Ausnahmen, z. B. für Pipeline-Öl, aber nach Angaben von EU-Verantwortlichen werde das Embargo die europäischen Importe von russischem Rohöl bis zum Ende dieses Jahres um 90% reduzieren. Der Ölpreis werde heute aufgrund dieser Nachricht höher gehandelt.