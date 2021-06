09:00 Uhr: Spanien - VPI für Mai. Erwartung: 2,7%/ Vorwert: 2,2% (im Jahresvergleich)



16:00 Uhr: USA - Index der University of Michigan für Juni. Erwartung: 83,5/ Vorwert: 82,9



Reden von Zentralbankern:



- 10:30 Uhr: BoE-Gouverneur Bailey

- 15:00 Uhr: NBP-Vorsitzender Glapiński (11.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Nach der Situation an den Futures-Märkten seien die europäischen Indices auf eine flache Eröffnung der heutigen Kassasitzung eingestellt. Die höher als erwartet ausgefallene Inflation in den USA habe die Stimmung an der Wall Street nicht trüben können, da die wichtigsten Indices auf Rekorde zusteuern würden. Der Wirtschaftskalender sei heute viel leichter. Die um 8:00 Uhr veröffentlichten britischen BIP-Daten für den April seien das wichtigste Ergebnis gewesen. Sie hätten ein Wachstum von 2,3% im Monatsvergleich gezeigt, etwas weniger als die erwarteten 2,4% im Monatsvergleich. Im späteren Verlauf des Tages werde den Anlegern das Verbrauchervertrauen der University of Michigan für Juni angeboten. Zu guter Letzt beginne heute das Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs, sodass Händler auf mögliche Schlagzeilen achten sollten.