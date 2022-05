- Headline. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 0,8%

- Ohne Transport. Erwartung: 0,5%/ Vorwert: 1,2%



16:30 Uhr: DOE-Bericht zu den Lagerbeständen:



- Öl. Erwartung: -0,7 Mio. Barrel (API: +0,56 Mio. Barrel)

- Benzin. Erwartung: -0,6 Mio. Barrel (API: -4,23 Mio. Barrel)

- Destillate. Erwartung: +0,9 Mio. Barrel (API: -0,95 Mio. Barrel)



20:00 Uhr: FOMC-Protokoll



Reden der Zentralbanker:



- 10:00 Uhr: EZB-Präsidentin Lagarde

- 13:05 Uhr: BoJ-Gouverneur Kuroda



Zahlen von der Wall Street:



- DXC Technology (ISIN US23355L1061/ WKN A2DM8U) - nach Börsenschluss

- NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) - nach Börsenschluss (25.05.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte hätten den heutigen Handel höher begonnen, nachdem der Handel in Asien positiv verlaufen sei. Der deutsche Leitindex (DE30) sei über 14.000 Punkte zurückgekehrt, der FTSE 100 (UK100) handle über 7.500 Punkte und der französische CAC 40 (FRA40) nähere sich 6.300 Punkten.Ein wichtiger Punkt im heutigen Wirtschaftskalender sei die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls um 20:00 Uhr. Das Dokument werde sich auf die Sitzung beziehen, auf der die quantitative Straffung angekündigt worden sei, und könnte einige zusätzliche Details enthalten. Da sich die FED-Mitglieder in letzter Zeit jedoch sehr deutlich zu ihren politischen Aussichten geäußert hätten, sei es eher unwahrscheinlich, dass die Veröffentlichung des Protokolls eine größere Bewegung oder eine Trendumkehr auslösen werde. Die Chefs der EZB und der BoJ würden heute in Davos Reden halten, die sich jedoch nicht auf die Geldpolitik beziehen würden. NVIDIA werde heute nach Börsenschluss an der Wall Street seinen Ergebnisbericht veröffentlichen.Der deutsche BIP-Bericht sei um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Es habe sich jedoch um eine Revision der Daten für das erste Quartal 2022 gehandelt und keine Veränderungen gegenüber dem vorläufigen Bericht gezeigt - das Wachstum sei bei 0,2% im Quartalsvergleich geblieben.14:30 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für April (im Monatsvergleich):