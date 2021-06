14:00 Uhr: Polen - Kerninflation für Mai im Jahresvergleich. Erwartung: 4%/ Vorwert: 3,9%



14:30 Uhr: USA - Wohnungsmarktdaten für Mai:



- Baubeginne. Erwartung: 1,630 Mio./ Vorwert: 1,569 Mio.

- Baugenehmigungen. Erwartung: 1,740 Mio./ Vorwert: 1,733 Mio.



14:30 Uhr: Kanada - VPI für Mai im Jahresvergleich. Erwartung: 3,5%/ Vorwert: 3,4%

14:55 Uhr: Treffen zwischen Biden und Putin in Genf



16:30 Uhr DOE-Bericht zu Lagerbeständen:



- Rohöl. Erwartung: -2,9 Mio. Barrel

- Benzin. Erwartung: -0,8 Mio. Barrel

- Destillate. Erwartung: 0,5 Mio. Barrel



20:00 Uhr: Geldpolitische Entscheidung des FOMC (16.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Mittwoch sei der Schlüsseltag dieser Woche, sowohl in Bezug auf die Makroökonomie als auch auf die Geopolitik. Das FOMC werde um 20:00 Uhr die geldpolitische Entscheidung bekannt geben und der Vorsitzende Jerome Powell werde eine halbe Stunde später eine Pressekonferenz abhalten. Man sollte beachten, dass es sich um eine vierteljährliche Sitzung handle, daher werde zusammen mit der Entscheidung eine neue Reihe von Wirtschaftsprognosen veröffentlicht. Wenn es um die Geopolitik gehe, so sei ein Treffen von US-Präsident Joe Biden mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Genf geplant. Der Beginn des Treffens sei für 14:55 Uhr angesetzt, anschließend werde eine Pressekonferenz erwartet.Ansonsten würden den Anlegern die Monatsdaten aus China, der DOE-Bericht zu den Rohöllagerbeständen sowie die Inflationswerte aus Polen und Kanada geboten.09:00 Uhr: China - monatliche Daten für Mai im Jahresvergleich:- Einzelhandelsumsätze. Erwartung: 14%/ Vorwert: 17,7%- Analgeinvestitionen. Erwartung: 16,5%/ Vorwert: 19,9%