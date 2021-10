10:00 Uhr: Eurozone - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für September (endgültig). Erste Veröffentlichung: 58,7

10:00 Uhr: Polen - VPI für September. Erwartung: 5,5%/ Vorwert: 5,5% (im Jahresvergleich)

10:30 Uhr: Großbritannien - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für September (endgültig). Erste Veröffentlichung: 56,3

11:00 Uhr: Euroraum - VPI für September. Erwartung: 3,3%/ Vorwert: 3,0% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - monatliche Daten für August:



- PCE-Kern. Erwartung: 3,6%/ Vorwert: 3,6% (im Jahresvergleich)

- Persönliche Ausgaben. Erwartung: 0,6%/ Vorwert: 0,3% (im Monatsvergleich)

- Persönliche Einkommen. Erwartung: 0,3%/ Vorwert: 1,1% (im Monatsvergleich)



15:45 Uhr: USA - PMI für das Verarbeitende Gewerbe für September (erste Veröffentlichung). Erwartung: 60,5

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für September. Erwartung: 59,5/ Vorwert: 59,9



Reden von Zentralbankern:



- 17:00 Uhr: Harker von der FED

- 19:00 Uhr: Mester von der FED (01.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine schwächere Eröffnung der heutigen europäischen Kassasitzung hindeuten, wobei die wichtigsten Indices der Region den heutigen Handel um über 1% unter den gestrigen Schlusskursen beginnen würden. Die Risikoaversion an den Märkten halte an, wobei Safe-Haven-Währungen wie USD, JPY und CHF an den Devisenmärkten zulegen würden. Die Rohstoffwährungen würden hinterherhinken, während die Rohstoffe selbst durch die Aufwertung des USD unter Druck geraten würden.Für den heutigen Tag stünden zwei wichtige Wirtschaftsberichte an. Um 11:00 Uhr würden den Anlegern die europäischen VPI-Daten vorgelegt. Teilweise hätten die Daten aus den Mitgliedsländern auf ein schnelleres als erwartetes Preiswachstum hingedeutet, und auch der heutige Wert dürfte die erwarteten 3,3% im Jahresvergleich übertreffen. Ein weiteres wichtiges Ergebnis werde um 16:00 Uhr veröffentlicht: der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für September. Der Markt erwarte eine leichte Verschlechterung.