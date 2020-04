09:00 Uhr: Spanien - BIP-Daten für Q1 2020. Erwartung: -4,4%/ Vorwert: +0,4% (Quartalsvergleich)

11:00 Uhr: Eurozone - BIP-Daten für Q1 2020. Erwartung: -3,5%/ Vorwert: +0,1% (Quartalsvergleich)

11:00 Uhr: Eurozone - VPI für April (vorläufig). Erwartung: 0,1%/ Vorwert: 0,7% (Jahresvergleich)

12:00 Uhr: Italien - BIP-Daten für Q1 2020. Erwartung: -5%/ Vorwert: -0,3% (Quartalsvergleich)

13:45 Uhr: EZB-Zinsentscheid (Pressekonferenz beginne um 14:30 Uhr)



14:30 Uhr: USA - Persönlichen Einkommen und Ausgaben und PCE für März

- Persönliche Einkommen. Erwartung: -1,5%/ Vorwert: +0,6% (Monatsvergleich)

- Persönliche Ausgaben. Erwartung: -5%/ Vorwert: +0,2% (Monatsvergleich)

- PCE-Kerninflation. Erwartung: 1,6%/ Vorwert: 1,8% (Jahresvergleich)

14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartung: 3,500 Mio. Vorwert: 4,427 Mio.

14:30 Uhr: Kanada - Monatliche BIP-Daten für Februar. Erwartung: 0,1%/ Vorwert: 0,1% (Monatsvergleich)



Wichtige US-Unternehmensberichte:



- Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) - nach Börsenschluss

- Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) - nach Börsenschluss

- ConocoPhillips (ISIN US20825C1045/ WKN 575302) - vor Börseneröffnung

- Gilead Science - nach Börsenschluss

- Kraft Heinz (ISIN US5007541064/ WKN A14TU4) - vor Börseneröffnung

- McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) - vor Börseneröffnung

- Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) - vor Börseneröffnung

- Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) - nach Börsenschluss (30.04.2020/ac/a/m)







Die Märkte seien im Risk-On-Modus, nachdem Berichte aufgetaucht seien, wonach sich ein von Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) entwickeltes Medikament im Kampf gegen Covid-19 als wirksam erwiesen habe. Die US-Regierung habe gesagt, dass sie mit dem Unternehmen zusammenarbeiten werde, um die Behandlung so bald wie möglich verfügbar zu machen, was der ganzen Geschichte mehr Glaubwürdigkeit verleihen würde. Es stünden heute einige wichtige Berichte an, darunter das Bruttoinlandsprodukt aus europäischen Ländern und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Die EZB werde um 13:45 Uhr ihren Zinsentscheid bekannt geben, aber es werde keine Änderung erwartet. Der Schwerpunkt werde auf der Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde um 14:30 Uhr liegen.