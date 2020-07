14:30 Uhr: Kanada - Einzelhandelsumsätze für Mai.



- Headline. Erwartung: +20%/ Vorwert: -26,4% (im Monatsvergleich)

- Kernwert. Erwartung: +15,5%/ Vorwert: -22% (im Monatsvergleich)



22:40 Uhr: USA - API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: -1,95 Mio. Barrel/ Vorwert: -8,3 Mio. Barrel



Wichtige US-Quartalsberichte:



- Coca-Cola (ISIN US1912161007/ WKN 850663) - vor Marktöffnung

- Lockheed Martin (ISIN US5398301094/ WKN 894648) - vor Marktöffnung

- Philip Morris (ISIN US7181721090/ WKN A0NDBJ) - vor Marktöffnung

- United Airlines (ISIN US9100471096/ WKN A1C6TV) - nach Börsenschluss (21.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Stimmung an den weltweiten Finanzmärkten sei vor der Eröffnung der europäischen Sitzung positiv. Die europäischen Staats- und Regierungschefs hätten eine Einigung über die Form des umfangreichen EU-Fonds für die Zeit nach dem Ende der Krise in Höhe von 750 Milliarden EUR (390 Milliarden EUR in Form von Zuschüssen und 360 Milliarden EUR in Form von Darlehen) erzielt. Die Händler sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass nach dem Start der europäischen Sitzung der Spruch "Buy the rumour, sell the fact" an Bedeutung gewinnen könnte. Abgesehen davon gebe es nicht viel im Kalender, was den Markt heute bewegen könnte.10:00 Uhr: Polen - Einzelhandelsumsätze für Juni. Erwartung: -4%/ Vorwert: -8,6% (im Jahresvergleich)