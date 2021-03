14:30 Uhr: Kanada - BIP-Wachstum für Q4 2020 (annualisiert). Erwartung: 7,2%/ Vorwert: 40,5% (im Quartalsvergleich)



22:40 Uhr: API-Bericht zu den Rohöllagerbeständen. Erwartung: -1,85 Mio. Barrel



Wichtige Reden:



- 14:40 Uhr: Panetta von der EZB

- 19:00 Uhr: Brainard von der EZB

- 20:00 Uhr: Daly von der EZB



US-Quartalsberichte:



- Kohl's (ISIN US5002551043/ WKN 884195) - vor Markteröffnung

- Ross Stores (ISIN US7782961038/ WKN 870053) - nach Börsenschluss

- Target (ISIN US87612E1064/ WKN 856243) - vor Markteröffnung (02.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Futures-Märkte würden nach dem schwachen Handel in Asien auf eine schwache Eröffnung der heutigen Kassasitzung hindeuten. Der Wirtschaftskalender für den Tag sei leicht. Die Veröffentlichung des vorläufigen VPI aus der Eurozone sei das Schlüsselereignis am Morgen und könnte zu einer erhöhten Volatilität am EUR-Markt führen. Der CAD werde eine Chance bekommen, sich auf die Veröffentlichung der BIP-Daten für das vierte Quartal aus Kanada (14:30 Uhr) zu bewegen, während sich die Ölhändler auf die API-Schätzungen zu den Rohöllagerbeständen konzentrieren würden.Öl könnte auch stärker auf eingehende Nachrichten reagieren, da das Treffen der OPEC+ für den späteren Teil der Woche angesetzt sei und es einige Unstimmigkeiten zwischen Saudi-Arabien und Russland gebe.