16:00 Uhr: USA - Auftragseingang für Dezember. Erwartung: 0,7%/ Vorwert: 1% (im Monatsvergleich)



16:00 Uhr: USA - Auftragseingang für langlebige Güter für Dezember (endgültige Daten).



Headline. Erste Veröffentlichung: 0,2% (im Monatsvergleich)

Ohne Transport. Erste Veröffentlichung: 0,7% (im Monatsvergleich)



Reden von Zentralbankern:



- 14:30 Uhr: De Cos von der EZB

- 19:00 Uhr: Kaplan von der FED

- 20:00 Uhr: Daly von der FED

- 23:30 Uhr: RBA-Gouverneur Lowe



US-Ergebnisberichte:



- Activision Blizzard (ISIN US00507V1098/ WKN A0Q4K4) - nach Börsenschluss

- AmerisourceBergen (ISIN US03073E1055/ WKN 766149) - vor Markteröffnung

- Bristol Myers Squibb (ISIN US1101221083/ WKN 850501) - vor Markteröffnung

- Ford Motor (ISIN US3453708600/ WKN 502391) - nach Börsenschluss

- Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) - nach Börsenschluss

- Merck & Co (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) - vor Markteröffnung

- Philip Morris (ISIN US7181721090/ WKN A0NDBJ) - vor Markteröffnung (04.02.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Aktienmärkte dürften mehr oder weniger flach eröffnen, nach einer eher gemischten Sitzung in Asien. Der Zinsentscheid der Bank of England sei heute das wichtigste Makroereignis. Es werde keine Änderung des Zinsniveaus erwartet, aber die Notenbank könnte Informationen über ihre Überprüfung der Negativzinsen geben. Abgesehen davon würden die Anleger die regulären Daten zu den US-Arbeitslosenanträgen sowie die Ergebnisberichte von Unternehmen wie Ford Motor, Gilead Sciences oder Merck & Co. erhalten.