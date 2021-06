14:30 Uhr: USA - BIP-Bericht für Q1 2021 (dritte Veröffentlichung):



- BIP. Zweite Veröffentlichung: 6,4% im Quartalsvergleich (annualisiert)

- Kernrate PCE. Zweite Veröffentlichung: 2,5%



14:30 Uhr: USA - Aufträge für langlebige Güter für Mai (im Monatsvergleich):



- Headline. Erwartung: 2,7%/ Vorwert: -1,3%

- Ohne Transport. Erwartung: 0,6%/ Vorwert: 1,0%



14:30 Uhr: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung: 380.000/ Vorwert: 412.000



Reden von Zentralbankern:



- 15:30 Uhr: Harker von der FED

- 15:30 Uhr: Bostic von der FED

- 17:00 Uhr: Williams von der FED

- 19:00 Uhr: Bullard von der FED (24.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden auf eine höhere Eröffnung der heutigen europäischen Sitzung hindeuten. Es seien einige interessante Wirtschaftsberichte und Reden geplant, die Anleger beim heutigen Handel im Auge behalten sollten. Der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex für Juni werde am Morgen veröffentlicht und könnte für kurzfristige Volatilität sorgen.Als nächstes werde den Anlegern die Zinsentscheidung der Bank of England angeboten. Es werde keine Änderung erwartet, aber es könnten einige Hinweise gegeben werden. Man sollte beachten, dass dies die letzte Sitzung des scheidenden Chefvolkswirts Haldane sein werde, der als das hawkischste Mitglied der BoE gelte.Der US-BIP-Bericht am Nachmittag werde wahrscheinlich ein Nicht-Ereignis sein, da es die dritte Veröffentlichung sein werde (zweite Revision). Zu guter Letzt würden heute Nachmittag vier FED-Mitglieder Reden halten.10:00 Uhr: Polen - Arbeitslosenquote für Mai. Erwartung: 6,1%/ Vorwert: 6,3%13:00 Uhr: Zinsentscheid der Bank of England